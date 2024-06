Covite tampoco asistirá este año al homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso por la presencia de EH Bildu

Cree que homenajear con "formaciones que no condenan la violencia terrorista" es un "ejercicio de cinismo"

SAN SEBASTIÁN, 25 (EUROPA PRESS)

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo tampoco acudirá este año, en coherencia con su trayectoria, al homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso de los Diputados de este próximo jueves por la presencia de EH Bildu. Covite no ha ido nunca al homenaje que se realiza cada 27 de junio a las víctimas, que celebra desde 2011.

"Homenajear a las víctimas en una institución en la que tienen representación partidos políticos que legitiman la existencia de ETA y que no condenan la violencia terrorista es un ejercicio de cinismo", ha asegurado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, en un comunicado.

Así, ha insistido en que, "mientras EH Bildu siga legitimando a ETA y negando que sus crímenes fueran actos de terrorismo, Covite seguirá sin asistir a cualquier acto de homenaje a las víctimas organizado en las instituciones en las que esta fuerza política tenga representación".

Covite siempre ha criticado y lamentado que "los brazos políticos de ETA" fueran legalizados, haciendo un "uso político" del Tribunal Constitucional, sin exigirles la condena del terrorismo.

"Esa fue la primera exigencia de ETA para abandonar la violencia terrorista. El Gobierno de Zapatero negoció las condiciones para que ETA dejase de matar y el de Rajoy ejecutó esas exigencias. No podemos olvidar que estamos ante un final negociado y quienes hemos pagado —y pagamos— las consecuencias de ese final negociado somos las víctimas", ha reiterado Ordóñez.

"IMPUNIDAD"

A su juicio, "es evidente que la principal consecuencia del final negociado del terrorismo es la impunidad social y política de la que goza el entorno político de ETA, que formó parte esencial de su entramado, según el Tribunal Supremo".

El colectivo de víctimas, de este modo, no solo denuncia la "impunidad del entorno político de ETA", sino también la de "los terroristas huidos --cerca de una treintena según fuentes del Ministerio del Interior-- a los que no se detiene, y algunos de ellos tienen delitos de sangre por los que deberían responder ante la Justicia".

"¿Dónde están los asesinos de Diego Salvá y de Carlos Sáenz de Tejada, las últimas víctimas de ETA en nuestro país, asesinados el 30 de julio de 2009?", se ha preguntado, para añadir que "siguen huidos y lo más probable es que no se les vaya a detener".

Covite ha asegurado que "estos asesinatos, cometidos hace apenas quince años, en 2009, seguramente quedarán impunes por este final de ETA negociado", y ha incidido en que "todos los terroristas que no estaban detenidos en octubre de 2011 van a continuar sin estarlo".

No obstante, ha puntualizado que "no hay mejor noticia que el hecho de que ETA ya no mate". "No hay ninguna duda de que estamos mucho mejor que cuando vivíamos con ETA activa y matando. Pero si ETA ya no nos mata, no es porque se la haya derrotado con el Estado de Derecho, sino porque se negoció con la banda las condiciones de su final. Nunca vamos a aceptar la mentira que repiten machaconamente nuestros gobernantes de que se ha derrotado a ETA con el Estado de Derecho", ha concluido.