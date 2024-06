Consejero Cantabria dice que las resoluciones sobre el lobo se basan en informes del MITECO que "se niega a argumentar"

SANTANDER, 21 (EUROPA PRESS)

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, Pablo Palencia, ha señalado que las últimas resoluciones judiciales en las que se están negando los permisos para matar lobos se basan en los informes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que "sistemáticamente se niega a argumentar, además cambiando las reglas del juego", sobre por qué "está causando un daño al sector primario y a la biodiversidad".

Así lo ha indicado el consejero este viernes a preguntas de la prensa, que ha apuntado que la ley es "muy entrevesada" y "siempre da pie a interpretaciones", y las decisiones judiciales solicitan informes al Ministerio "que nunca da" a las comunidades autónomas.

El titular de Desarrollo Rural ha recordado que el motivo por el que el lobo fue incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) "no fue por razones del censo, no fue porque estuviera amenazada la especie, no fue por motivos del número de ejemplares, sino fue por motivos culturales".

Y ahora, después de que han pasado dos años y el crecimiento de los ejemplares ha sido "exponencial" y el crecimiento de los daños "espectacular y muy dañino" para la ganadería extensiva, el Ministerio "adolece" en cuáles son los censos y cómo se hacen, "siempre argumentando algo que no fue el motivo por el que se incluyó el lobo en el LESPRE".

"Esto es una cuestión política muy sectaria donde no existe ningún argumento, ni técnico, ni científico, ni, por supuesto cultural, que justifique que el lobo esté en el LESPRE" ha valorado Palencia, que ha vuelto a criticar que la ministra, Teresa Ribera, "ha abandonado el sector primario" y "mira para otro lado a las necesidades de los españoles y del mundo rural español".

De esta forma, ha vuelto a defender que "la única manera de volver a la normalidad, al equilibrio que siempre ha habido es cambiando la normativa en Madrid" a través de una ley nacional que "es desde el Ministerio donde se debe cambiar".

Asimismo, ha recordado que el PP está "trabajando intensamente" en un "abordaje político a nivel europeo", que "ya ha advertido que es necesario esa flexibilización y que solamente hay un país que mantiene esa estricta protección", con la que "se permite ese equilibrio natural que había antes en Cantabria y en España".

Así, el PP pretende que se retome el antiguo Plan del Lobo para que pueda haber una convivencia entre el lobo y la ganadería extensiva y haya un "equilibrio" de los ejemplares.

Según ha advertido, esta ley "no solamente está afectando a la ganadería sino que está cambiando la biodiversidad alterando otras especies naturales y alterando lo que es el propio equilibrio de la naturaleza".

"Si el cambio de la normativa requiere un cambio de gobierno pues realmente es lo que debemos de potenciar, pero realmente si el Ministerio no tiene voluntad de cambiar la normativa pues no tendremos más remedio que aplicarla", ha sentenciado el consejero.

Palencia ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa para presentar la feria ganadera en Ampuero, en el Gobierno.