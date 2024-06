La consejera andaluza de Inclusión Social apela a la unidad de la sociedad para combatir la violencia machista

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, se ha mostrado "sobrecogida" por la muerte de una mujer de 76 años en Fuengirola (Málaga) y una joven de 20 años en Zafarraya (Granada), en dos posibles casos de violencia de género.

"Otro día negro por una lacra que no termina, que no entiende de edad, no entiende de lugar y que para combatirla se requiere la unidad de toda la sociedad", ha expresado López en un audio remitido a medios, quien ha prestado todo su "apoyo y cariño" a los familiares, en un mensaje publicado en su perfil de 'X'.

En concreto, una mujer de 76 años murió este pasado viernes en una vivienda en Fuengirola (Málaga) al parecer estrangulada presuntamente por su pareja, que ha sido detenido por la Policía Nacional, según han confirmado fuentes policiales.

Por su parte, dos mujeres, una de 49 años y su hija de 20, murieron en la madrugada de este sábado en un domicilio del municipio granadino de Zafarraya por disparos con arma de fuego, mientras que se ha localizado asimismo en otra vivienda el cadáver de un hombre de 34 años, que se habría presuntamente quitado la vida de un disparo en la cabeza.