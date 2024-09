El Congreso de Periodismo de Migraciones continuará en Mérida con el apoyo de las diputaciones de Badajoz y Cáceres

BADAJOZ, 17 (EUROPA PRESS)

El Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones celebra su séptima edición los días 9 y 10 de octubre en Mérida, donde podrá continuar gracias al apoyo económico del ayuntamiento de esta ciudad y de las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres, después de que la Junta de Extremadura haya retirado la aportación habitual a través de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid)

El congreso, que cuenta también con la colaboración de la cooperación del País Vasco, nació para promover un debate de calidad en torno a la cobertura periodística sobre migraciones e invita a participar a periodistas de todo el mundo, profesionales con conocimientos y experiencias diversas e inspiradoras en la cobertura de temas migratorios.

En esta ocasión contará con ponentes como Virginia Pérez Alonso, directora del diario Público, Ignacio Escolar, director y fundador de elDiario.es y su cofundadora Olga Rodríguez.

Los presidentes de las diputaciones de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y de Cáceres, Miguel Ángel Morales, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna y la directora ejecutiva de este evento y presidenta de la fundación Por Causa, Lucila Rodríguez-Alarcón, acompañados de la directora técnica del congreso, Patricia Macías, han presentado esta nueva cita con el periodismo de migraciones única en el mundo y que podría superar las 200 personas acreditadas.

En este sentido, Lucila Rodríguez-Alarcón ha precisado que, al ser el único y después de siete años, comienzan a tener un volumen mayor de profesionales que acuden de todas partes del mundo a participar y que este año "casi" están doblando el número de invitados y acreditados, en este encuentro en el que se dan cita personas más de 20 nacionalidades diferentes, más de 90 ponentes, más de 22 mesas de debate y "muchísima gente" becada e invitada.

Ante esto último, ha apostillado que el periodismo de migraciones lo ejercen principalmente periodistas 'freelance' que corren "muchos riesgos" y que tienen una precariedad económica "bastante elevada", y que el congreso permite que estos profesionales, que se pagan con sus propios medios las investigaciones, se van a países "complicados" sin seguro o que trabajan para terceros, puedan encontrarse y buscar soluciones comunes y, "es más", es el origen de un tipo de periodismo de cobertura e investigación a través de coaliciones de gente que se ha conocido en este evento.

COMPROMISO Y SENSIBILIDAD

En su intervención, Miguel Ángel Gallardo ha felicitado que el congreso vuelve a celebrar una nueva edición aunque con "diferentes compromisos", y ha destacado el "claro, firme" del Ayuntamiento de Mérida que "siempre ha estado" y el de las dos diputaciones que "vienen a suplir la carencia de la Junta de Extremadura".

En todo caso, ha señalado que lo importante no son las instituciones que coadyuvan con su ayuda económica a su celebración, sino el impulso de los profesionales que han buscado la fórmula para que un evento "de tal calibre" y "único en el mundo" pudiera seguir desarrollándose y en una comunidad como la extremeña, que ha mostrado "a lo largo de todo este tiempo" la sensibilidad con las migraciones, "probablemente" porque es una tierra en la que se han dado las mismas.

Para Gallardo, el congreso trata de trabajar para que el "respeto" por todas las personas sea "claro" también y "definido", "incluso en el vocabulario del día a día que tienen los medios de comunicación", al hilo de lo cual ha considerado que es "fundamental" un periodismo "responsable" en la construcción de una sociedad que debe ser "fundamentalmente inclusiva" y que, además, debe estar bien informada, "sobre todo para dejar atrás entre todos y con esfuerzo lo que cada vez tiene mayor protagonismo en el día a día, que son las fake news".

De este modo, el congreso es una oportunidad para resaltar el papel del periodismo en la promoción y en el enfoque humano, y que sea, además, "un humanismo riguroso sobre las migraciones", que "huya de los estereotipos" y que apueste "claramente" por contar historias que reflejen la realidad de las personas migrantes, de forma que se logre una sociedad donde "nos podamos respetar".

Sobre la migración, Gallardo ha planteado la posibilidad de crecimiento personal que supone para quienes quieren alcanzar "una vida digna" y para el crecimiento de los propios países, y que será "un elemento de repoblación" en autonomías como la extremeña con un "enorme problema" como es la despoblación, al tiempo que ha coincidido con Miguel Ángel Morales en dar las gracias al alcalde de Mérida por "contagiarles" su "entusiasmo" y a Ángel Calle que, como director de la Aexcid, impulsó este tipo de congresos que "hubiera sido una pena que se hubiera perdido".

RETOS Y DESAFÍOS

Morales también ha puesto el acento en que es "extraño" que la Junta no esté participando cuando era un proyecto consolidado e importante y que es "muy raro" que la Aexcid no forme parte de una iniciativa "tan apasionante" y con "tantos retos y tantos desafíos de futuro", al tiempo que ha dado las gracias a Por Causa y el Ayuntamiento de Mérida por apostar por algo "fundamental", con lo que se demuestra, además, la unidad de administraciones como ambas diputaciones en un proyecto que interesa a toda la región y al hacer región desde las provincias.

En este punto, ha reafirmado que la Diputación de Cáceres va a estar "siempre" en este tipo de proyectos y ha adelantado que el próximo año seguirán apostando por este congreso, a la par que ha querido agradecer "el periodismo real", el "auténtico" y el que se ocupa con objetividad de los problemas, los desafíos y las cuestiones que afectan y preocupan a la mayoría de la población, donde uno de esos temas es las migraciones que los extremeños tienen "en los genes" por todos aquellos que tuvieron que irse de la región en su día.

"¿Qué está pasando ahora cuando una minoría está rechazando aquella gente que huye de la guerra y del hambre?", se ha preguntado, tras lo que ha afirmado que cuando se trata de la vida de una persona se superan "todas las vallas, físicas y no", ha hecho un llamamiento para los periodistas que se juegan la vida "diciendo la verdad", y ha abogado por que no quede en el olvido "el genocidio" del pueblo palestino.

DISCURSOS DE ODIO

A su vez, Antonio Rodríguez Osuna ha expuesto que cuando se planteó la primera edición del congreso y las siguientes la posibilidad de celebrarlo en Mérida, el ayuntamiento todavía no había tomado la decisión de "ceder" al Gobierno una instalación para convertir el albergue municipal en un centro de atención y protección internacional, "un CAPI que será en el futuro" mientras actualmente es un centro de tránsito para ayudar al Ejecutivo estatal en estas migraciones "masivas" que están llegando a través de Canarias.

Acto seguido, ha sostenido que la acogida de inmigrantes por parte de los distintos gobiernos españoles se lleva haciendo "mucho tiempo", aunque parece que "solo" importa en estos últimos años "al menos a la extrema derecha" del país, a la par que ha defendido que, para "combatir los discursos de odio" en lo que a migración se refiere es "imprescindible" y "fundamental" este congreso, para hacerlo con transparencia y dar datos e información y para "aclarar los relatos" y los que hagan los políticos o los medios de comunicación sean "desde la objetividad de la realidad".

Un congreso que, además, es "especial" dado que en el mismo se comparten relatos y se "combaten los discursos de odio" por parte de profesionales de la comunicación, y en el que se enseña a los políticos y a los ciudadanos cómo se hace esto último, ante lo que ha concluido que no se entiende que una administración como la Junta no colabore con la oportunidad que supone reunir a un centenar de profesionales de todo el mundo y "no quiera que se combatan esos discursos de odio".