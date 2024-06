Congreso aprueba la creación de una subcomisión para la lucha contra los discursos de odio, con el voto en contra de Vox

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El Congreso de los Diputados ha aprobado en la Comisión de Igualdad la creación de una subcomisión para desarrollar un Pacto de Estado contra los discursos de odio, con el apoyo de todos los grupos menos Vox. La iniciativa de los socialistas ha contado con 34 votos a favor y tres en contra.

En el turno de portavoces, el socialista Víctor Gutiérrez, se ha dirigido a la diputada de Vox y le ha acusado de soltar "odio" por la boca "cada vez que tiene un micrófono delante". En este sentido, ha dicho que, desde que la formación que lidera Santiago Abascal está en los parlamentos y, desde que utiliza lads redes sociales "como amplificador" ha dicho que "hay mucha gente que se está sintiendo legitimada para violentar a personas LGTBI, a personas racializadas, a personas migrantes e incluso agredirlas".

Asimismo, por el Grupo Parlamentario Popular, Patricia Rodríguez, ha recalcado en su discurso que "los delitos y los discursos de odio están vinculados a posiciones radicales, intransigentes y dictatoriales, y esas posiciones no son sinónimo de ultraderecha ni de ultraizquierda". En este sentido, ha añadido que el PP se compromete a trabajar "con rigor" en la subcomisión "para proteger a todas aquellas personas que sufren estas conductas deleznables". Trabajaremos contra la xenofobia, contra la LGTfobia, también contra el antigitanismo y el antisemitismo que también se ha incrementado en los últimos días. Trabajaremos por la mejora de la convivencia y el respeto a la diversidad", ha apuntado.

Por su parte, la diputada Rocío De Meer, de Vox, ha explicado que en su formación no odian "a nadie". "Lo que nos pasa es que tampoco sentimos miedo. No nos van a achantar en ningún momento ni nos van a hacer retroceder ni un solo paso. Porque nosotros hemos venido aquí a darle la vuelta a su arrogancia, a su corrupción, a su partidismo sectario y a su traición a los españoles. Y lo que nos mueve no es odio, sino que es un profundo amor a lo nuestro y a los nuestros", ha asegurado.

Por otro lado, el secretario de Organización de la Federación Estatal LGTBI+, Ignacio Paredero, ha celebrado la aprobación de creación de la subcomisión, con la que están "bastante satisfechos". Asimismo, ha señalado que es el paso para lograr un Pacto de Estado contra los discursos de odio, contra los grupos en situación de vulnerabilidad, que ha apuntado que les parece "fundamental".

En esta línea, Paredero ha añadido que ha hecho alusión al "aumento de los discursos de odio que ha dicho que hay en las instituciones. "Están provocando un aumento tremendo en el número de agresiones, en el número de violencia", ha subrayado.

Igualmente, la secretaria Confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de Comisiones Obreras (CCOO), Carolina Vidal, ha precisado que, no se está hablando solamente de discursos, sino que son una "discriminación". "Apoyar sin ninguna duda y celebrar que los diputados y las diputadas hayan dicho sí a la lucha contra los discursos de hoy", ha apuntado.

Finalmente, la directora del Departamento de Igualdad y Lucha Contra la Discriminación en Fundación Secretaria del Gitano a su juicio, Cristina de la Serma, ha señalado que se tiene que hacer una "apuesta propositiva contra la discriminación". "Nos alegramos, además, de que haya sido con un amplio consenso por parte de distintas fuerzas políticas, porque al final esto es una cuestión de derechos humanos, no es una cuestión ideológica, es una cuestión que tiene que ver con los derechos humanos, con que todas las personas puedan vivir en libertad", ha aplaudido.