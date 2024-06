Comunidad Valenciana defiende su decreto de admisión y niega que Educación cuestione el punto extra o el distrito único

VALÈNCIA, 13 (EUROPA PRESS)

La Conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana asegura que el decreto de admisión para el curso 2024-2025 "beneficia al alumnado más vulnerable" y que el Ministerio de Educación "no cuestiona ni la circunstancia específica ni el distrito único". Además, señala que es competencia autonómica "adicionar nuevos criterios de admisión que ya existen en otras comunidades".

Así lo traslada el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, después de que el Ministerio de Pilar Alegría remitiera una carta de colaboración en la que advierte que el decreto "contempla ciertos aspectos que levantan discrepancias con la normativa básica". Esta semana, la Conselleria anunció que eliminará los criterios de los centros para otorgar su punto extra que "discriminen por razón de origen, de religión o de cualquier otra circunstancia social".

"Ante la carta del Ministerio, desde la Conselleria se ha ofrecido toda la colaboración y se ha matizado que el objetivo de la elaboración de un nuevo decreto era subsanar las deficiencias que el Decreto 40/2016 de la anterior administración presentaba", subraya el responsable autonómico en un comunicado.

Según expone, en el decreto del anterior gobierno del Botànic "no se respetaba la preferencia de los tres criterios prioritarios establecidos en la Ley Orgánica de Educación (LOE), como eran la existencia de hermanos matriculados en el centro, la proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de los padres o tutores legales y la renta per cápita de la unidad familiar".

"En el decreto anterior se primaba, en segundo lugar, el criterio no prioritario de los padres, madres o tutores legales trabajadores del centro --apunta-- y situaban la renta per cápita de la unidad familiar en cuarto lugar, con puntuaciones más bajas que los otros criterios no prioritarios".

Por contra, el director general esgrime que el nuevo decreto "lo que hace es beneficiar al alumnado más vulnerable, priorizando a los niños de acogida y a las familias con rentas más bajas".

En cualquier caso, remarca que "la carta del Ministerio no trata en ningún momento ni la circunstancia específica ni el distrito único". "Y esto es por razones obvias, ya que es competencia autonómica poder adicionar nuevos criterios de admisión, cuestiones que ya existen en otras comunidades autónomas", subraya.