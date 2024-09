Comín lleva a Metsola al TJUE por no reconocerle como eurodiputado en la nueva legislatura

El líder de Junts en Bruselas, Toni Comín, ha denunciado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, por no reconocerle como eurodiputado en la nueva legislatura, por quedar vacante su escaño ganado en las elecciones europeas de junio porque la Junta Electoral Central (JEC) no le incluyó en la lista de diputados proclamados por no acudir a prometer la Constitución.