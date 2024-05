Comín (Junts) sobre reconocer a Palestina como Estado: "¿Por qué Palestina sí y Kosovo no?"

Afirma que Junts no quiere una repetición electoral en Cataluña, pero no les tiene "el más mínimo miedo"

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

El eurodiputado y candidato de Junts a las elecciones europeas, Toni Comín, ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por qué desde el Gobierno se reconoce a Palestina como Estado pero no a Kosovo: "España es hoy es el único Estado de la Unión Europea que no reconoce a Kosovo. ¿Por qué Palestina sí y Kosovo no?".

Lo ha dicho en una entrevista de este viernes en Ser Cataluña recogida por Europa Press al preguntársele por el anunció de Sánchez de este miércoles, que afirmo que España procederá al reconocimiento de Palestina como Estado en el Consejo de Ministros del 28 de mayo tras un acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar.

También ha reiterado que para Junts, la única solución al conflicto entre Israel y Palestina es la de los dos Estados, defendida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), si bien ha pedido "condenar por igual y con la misma rotundidad" los actos cometidos por ambos bandos.

INVESTIDURA

Respecto a la próxima investidura en la presidencia de la Generalitat, Comín ha reivindicado el mayor número de votos independentistas --Junts, ERC y CUP-- frente a los de las fuerzas progresistas de PSC y Comuns.

"Me parece que el proyecto independentista, democrático, progresista, abierto y transversal tiene más votos que el proyecto unionista", ha apuntado el también exconseller, que cree que el PSC debería abstenerse de cara a una investidura del candidato de Junts, Carles Puigdemont.

Preguntado por un posible acuerdo entre juntaires y socialistas, lo ha descartado y ha indicado que debería ser el PSC quien viese que no tiene una mayoría para investir a Salavdor Illa: "El PSC puede ser que constate que no tiene el apoyo necesario para su investidura".

En este sentido, sobre una posible repetición electoral si no se consigue investir a ningún candidato, ha afirmado que entonces Cataluña se tendrá que topar con unas nuevas elecciones que, si bien Junts no las quiere de ninguna de las maneras, textualmente, no les tienen "el más mínimo miedo".