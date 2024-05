Comín (Junts) promoverá en Europa la "compatibilidad" del referéndum y la Constitución española

Sitúa la internacionalización de la causa catalana como uno de los ejes del programa electoral

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista de Junts i Lliures per Europa a las elecciones del 9 de junio, Toni Comín, ha explicado que promoverá el debate sobre la "compatibilidad" de un referéndum de autodeterminación en Cataluña y la Constitución española, en base al artículo 92, entre actores políticos y jurídicos europeos.

Así lo recogen en el programa electoral que Comín ha presentado este miércoles en rueda de prensa acompañado del número tres de la candidatura, Aleix Sarri, y que se divide en tres ejes: internacionalización de la causa catalana, defensa de los intereses de los catalanes, y posición catalana en los principales debates europeos.

Para Comín, el debate sobre el derecho a la autodeterminación es compatible con el proyecto europeo y sus tratados, y además de reivindicar la "legitimidad" del 1-O", ha asegurado que trabajarán para construir alianzas que permitan un mayor conocimiento de Cataluña en el exterior.

Además de defender la aplicación integral de la amnistía y su encaje en el derecho europeo e internacional, en el programa recogen que expondrán el "doble estandard" de la UE ante violaciones de principios del estado de derecho en estados miembros y que pedirán que sean de obligado cumplimiento resoluciones del Consejo de Europa, las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o los pronunciamientos de los comités y grupos de trabajo de derechos humanos de la ONU.

También ha hecho hincapié en que quieren que la Comisión Europea y el Parlamento Europeo asuman como propio el concepto de 'Grupo Objetivamente Identificable', que recoge la sentencia del TJUE en el caso del exconseller Lluís Puig de 31 de enero de 2023, porque "abre la puerta a una defensa real de las minorías en aquellos estados donde se considere que, pese a que el estado de derecho funciona generalmente bien, existe una persecución sistemática contra los miembros de un colectivo determinado".

OFICIALIDAD DEL CATALÁN

En el apartado de defensa de los intereses de los catalanes, Comín se ha comprometido a seguir trabajando por la "plena oficialidad del catalán" en la UE, cuestión que pondrán en el centro de su acción política: "Somos los que más hemos trabajado y avanzado en este objetivo, pero se trata de una batalla más lenta de lo que nos gustaría y compleja".

Así, quieren garantizar el "derecho a comunicarse" en catalán en las instituciones y órganos de la UE, presentarán enmiendas en la legislación europea para evitar que se aparque el catalán en cuestiones como el etiquetado de los alimentos o los derechos de los consumidores.

En este apartado también incluyen sus compromisos en agricultura y pesca; para el sector económico, en el que se comprometen a luchar por la economía catalana, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, y a promover un sistema financiero catalán, y en otros campos como el de los derechos laborales y el de los consumidores, industrialización verde y digital, educación, cultura y transporte y movilidad, en el que quieren potenciar la logística ferroviaria y seguir apostando por el Corredor Mediterráneo.

APORTACIONES DESDE CATALUÑA

El tercero de los ejes del programa incide en la necesidad de que desde Cataluña hagan aportaciones a los grandes debates europeos que se presentan en los próximos años, y en este capítulo Comín considera que es fundamental presentar una "propuesta propia" de reforma de la UE.

Así, defenderán la reforma del Tratado de Lisboa para dotar el Parlamento Europeo de iniciativa legislativa, apoyarán la supresión del requisito de unanimidad en las decisiones de política exterior y seguridad y priorizarán una reforma que dé "poder real" a los ciudadanos para elegir el presidente de la Comisión Europea, entre otros puntos.

En el programa también hacen aportaciones sobre gobernanza económica y fiscal, política monetaria, medio ambiente y transición energética, migración y asilo, política de desarrollo y comercial, y política exterior, seguridad y defensa, en el que reclaman a la UE un papel de liderazgo en la resolución de conflictos internacionales y en que, pese a apoyar la alianza euroatlántica con los Estados Unidos, añaden la "necesidad" de que Europa pueda llevara a cabo una política exterior con más autonomía estratégica.

SOBRE PUIGDEMONT

Tras confiar en que el candidato de Junts+ a las elecciones al Parlament, Carles Puigdemont, acabará siendo investido presidente de la Generalitat, ha asegurado que su papel será "más robusto" en el objetivo de la internacionalización de la causa catalana.

"El grado de conocimiento de Puigdemont en Europa es muy alto. Es un activo que sigue siendo imprescindible para seguir con el proceso que nos debe llevar a ser un estado independiente", ha resaltado.

Al preguntársele si se afiliarán a algún grupo, Comín ha pedido esperar a ver como se conforma la futura Eurocámara y cuáles son los grupos que se crean en la próxima legislatura, pero ha dejado claro que sólo se sumarán a los que empaticen, como mínimo, y respeten el proceso independentista catalán y tengan posiciones similares en el resto de cuestiones.

"Esto nos orienta hacia los grupos progresistas en un sentido amplio del concepto. A partir de aquí, 'wait and see", ha destacado el cabeza de lista, que también ha llamado a esperar a ver qué partidos se incorporan en los grupos, pese a añadir que el hecho de estar en el grupo de no inscritos en este mandato no les ha incomodado ni limitado su acción.