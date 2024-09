Cocineros de 12 países y varias CCAA competirán este domingo por hacerse con el título de 'mejor paella del mundo'

Entre ellos, de El Muelle del Barrio Pesquero de Santander

VALÈNCIA/SANTANDER, 15 (EUROPA PRESS)

Cuarenta profesionales de 12 países de cuatro continentes y de una decena de comunidades autónomas, entre ellos de El Muelle del Barrio Pesquero de Santander, competirán este domingo 15 de septiembre en Sueca (Valencia) en el acontecimiento gastronómico "más importante a nivel mundial" en torno a la paella valenciana.

El concurso se celebrará en el paseo de la Estación de la capital de la Ribera Baixa, donde los cocineros lucharán para conseguir hacerse con el preciado título de 'mejor paella del mundo', siguiendo la receta tradicional del certamen suecano decano.

Durante estos días, el Ayuntamiento ha ultimado los detalles para que participantes y asistentes puedan disfrutar de nuevo del "éxito" de un día "de fiesta y reconocimiento a la paella", según ha informado el consistorio en un comunicado.

La concejala responsable del certamen, Teresa Ribes, ha señalado que la localidad afronta la 63ª edición "con mucha ilusión y con los nervios previos por la responsabilidad que comporta organizar un evento de estas características".

Por su parte, el alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que el municipio "vuelva a convertirse en el epicentro de la excelencia gastronómica, acogiendo a los mejores profesionales de diferentes países", a quienes ha agradecido su "interés año tras año por venir a concursar". "Nuestro certamen, referente a nivel mundial, volverá a demostrar el respeto y la admiración que causa nuestro plato por excelencia", ha añadido.

El director del concurso, Tony Landete, ha celebrado que la iniciativa "estará en boca de todos": "Hemos conseguido convertir a Sueca en la capital mundial de la paella y en referente en cuanto a profesionalidad del propio concurso y de sus participantes. Estamos plenamente satisfechos de afirmar que el certamen de Sueca es el más internacional de todos cuantos se celebran y que goza de una identidad propia muy reconocible por todos".

Como novedad este año se ha introducido una semifinal autonómica, celebrada en julio en Vinaròs (Castellón), que contó con 40 participantes de los cuales 12 fueron los elegidos para asistir a Sueca este domingo.

GALARDONES Y PARTICIPANTES

En cuanto a los galardones, junto al primer, segundo y tercer premio a la mejor paella de la edición, se entregarán también premios a la mejor paella cocinada por un restaurante local, autonómico, nacional e internacional.

Los participantes de la Comunitat Valenciana serán los restaurantes Llopis, El Butxe y Fernandet, de Sueca; Vaiven, de Alcossebre; Anzuelo, de Catarroja; Casa Picanterra, de Cullera; Terra i Mar, de Gandía; Miguel y Juani, de L'Alcúdia; Els Arcs, de L'Alcúdia; Ca Ladio, de Llombai; Tabick Arrossos i Brases, de Llombai; Setaygues, de Siete Aguas; Arrocería Vlue Arribar, de Valencia; Nas VLC, de Valencia; y Alejandro Platero, de València.

Procedentes del resto de comunidades autónomas participarán Gonzaba, de Madrid; Atlantis, de Santa Cruz de Tenerife; Das 1219, de Das (Girona); Dixtinto, de Jaén; Gusto Sevilla; de Sevilla; Tira do Playa, de La Coruña; El Muelle del Barrio Pesquero, de Santander; Arrozante, de Murcia; Bar Blau, de Portocolom (Baleares); Mesón El Copo, de Palmones (Cádiz); y Marisquería Noray, de Málaga.

En cuanto a la participación internacional, formarán parte Socarrat Restaurante, de Miramar, Buenos Aires (Argentina); Simply Spanish, de South Melbourne (Australia); Paella de Leyva, de Villa de Leyva (Colombia); Paella del Sol El Candelo 64, de Bayonne (Francia); Copito, de Osaka (Japón); Paneria Rústica, de México; Jorge Chef, de México; Pepe Paellas, de México; Paellas & Paellos, de Lima (Perú); La Solórzano, de Puerto Rico; La Terraza, de panelská; Restaurace, de República Checa; Tapas and Friends, de Zürich (Suiza); Paella Shack by London, de Reino Unido; e Hispania Tasty by Mavi, de Cornwall, Reino Unido.

Los participantes serán valorados, un año más, por un jurado de "reconocido prestigio profesional" con una larga trayectoria en el mundo de la gastronomía desde diferentes áreas, acompañados por un notario que dará fe de su decisión.

Por lo que respecta al reconocimiento como 'Paellero de Honor', este año la organización ha destacado la labor de Ramón Carreres Ortells, exdirector del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), fallecido en 2017.

Por su lado, la paella decorativa que todos los años se puede contemplar en el hall de la sala donde se entregan los premios, obra de Teresa Roig, este año se ha dedicado a la figura de la joven deportista olímpica suecana Patricia Pérez Fos.