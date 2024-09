La CNMC ya aplica "criterios" para determinar si un verificador de edad es "efectivo" para proteger a menores del porno

Avisa a los 'influencers' no inscritos en el registro estatal: "Si tenemos que abrir expedientes, obviamente los abriremos"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya aplica los "criterios" y los "elementos" para determinar si un verificador de edad es "efectivo" para proteger a los menores de contenidos inadecuados, perjudiciales o dañinos en Internet, como la pornografía o los contenidos violentos.

Durante su intervención este jueves en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados, la presidenta del regulador, Cani Fernández, ha destacado que entre sus competencias se halla la de "garantizar que haya sistemas de verificación de edad que sean efectivos para proteger a los menores de contenidos dañinos".

Así, Fernández ha precisado que la CNMC no es "una autoridad de certificación de verificadores de edad", sino que se encarga de verificar que un determinado sistema es efectivo en el marco de un procedimiento sancionador. "Nosotros no nos tenemos que preocupar de si el sistema de verificación de edad protege o no los datos. Lo que nos tenemos que preocupar es de que es un sistema eficaz para proteger a los menores del acceso", ha subrayado.

En este proceso, la CNMC pide un informe a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), "que es preceptiva aunque no vinculante, para que informe sobre si ese sistema de verificación de edad tiene, además o no, problemas desde la óptica de protección de datos".

Fernández ha informado de que la CNMC ya tiene procedimientos de infracción abiertos contra plataformas pornográficas establecidas en España y, "en algún caso", está valorando sistemas de verificación de edad nuevos que están poniendo en funcionamiento. "Ha habido alguna también que ya ha aplicado un procedimiento de verificación de edad efectivo, con lo cual están dando también sus frutos", ha defendido.

Respecto los códigos de corregulación en los que los creadores de contenidos van a decidir qué es lo que se tiene que etiquetar en función de cada edad, Cani Fernández ha reconocido que "ha habido que pegar toques amables a los operadores" al no existir un plazo para la presentación en la Ley. No obstante, ha destacado el caso de Netflix que "lo ha cogido de forma voluntaria", y que este mes de septiembre ha recibido propuestas de otros operadores que está en fase de análisis.

Por otro lado, sobre los usuarios de especial relevancia o 'influencers', ha indicado que a fecha de agosto había 59 inscritos en el registro estatal, cuando calculan que hay más de 1.600. Los usuarios de especial relevancia en los servicios de intercambio de vídeo a través de plataforma deben inscribirse en el Registro estatal de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual.

"La CNMC va a ejercer su función, estén o no estén inscritos igualmente. Lo que pasa es que aquellos que se han inscrito muestran una colaboración especial", ha manifestado, para después advertir que si tiene que abrir expedientes, los abrirá.

No obstante, Cani Fernández ha denunciado que en la parte que tiene que ver con la digitalización --en el caso de los intermediarios de servicios digitales, las grandes plataformas, redes sociales como TikTok o de los grandes buscadores-- no tiene competencias. "Ahí es donde necesitamos que se nos refuerce", ha afirmado, al tiempo que ha aclarado que la competente es la Comisión Europea.

"Nosotros deberíamos de poder estar más atentos a lo que pasa en nuestro territorio y eso, con más poderes de supervisión y de sanción, pues obviamente es más fácil de hacer", ha subrayado la presidenta de la CNMC. En cuanto a los delitos cometidos contra los menores en Internet, Fernández ha transmitido "tranquilidad" y ha argumentado que la CNMC está coordinada con la Fiscalía y las distintas instituciones "para alertar" cuando les llegue una denuncia de algún tipo.