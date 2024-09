Clavijo ve "determinante" esta semana para cerrar un acuerdo migratorio: "Tenemos que estar todos"

ADEJE (TENERIFE), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este lunes que esta semana será "determinante" para tratar de cerrar un acuerdo sobre la distribución de los menores migrantes no acompañados si finalmente se produce una reunión a tres bandas entre los gobiernos central y canario y el PP.

"Tenemos que estar todos, no vale que en ese acuerdo no esté el PP o no esté el PSOE, porque el PSOE gobierna en España, mayoritariamente en las comunidades autónomas el PP, y Canarias es frontera sur de Europa, y realmente necesitamos una respuesta y una solución", ha comentado en declaraciones a los periodistas.

Clavijo ha puesto como ejemplo de la situación que padece Canarias que el Estado ha decretado la "saturación" del sistema de acogida para refugiados cuando "ya estamos saturados" y las islas reciben muchos migrantes que vienen de Mali, "susceptibles de asilo político".

Además, el archipiélago tiene bajo tutela a más de 1.000 menores malienses que deben tener un "tratamiento distinto" al de otros menores.

En esa línea ha avisado de que "sobrecargar" toda la presión migratoria sobre una comunidad autónoma como Canarias, que además es región ultraperiférica, "es un error y ese error se tiene que corregir".

El presidente ha dicho también que "desgraciadamente" está ocurriendo lo que se preveía con la llegada de "las calmas" de otoño que mejoran las condiciones de navegación y permite la entrada de pateras "de manera muy intensa".