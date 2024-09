CC, en contra de prorrogar la comisión del Congreso sobre mascarillas mientras no se priorice la crisis migratoria

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha explicado que su formación no es partidaria de prorrogar los trabajos de la comisión parlamentaria que investiga la compra de material sanitario porque cree que la prioridad ahora debe ser "dedicar todo el tiempo a resolver el drama migratorio".

Así se ha pronunciado en los pasillos de la Cámara un día después de que el presidente de esa comisión, el socialista Alejandro Soler Mur, desconvocara a última hora una reunión de ese órgano en la que se iba a debatir la petición de una ampliación del plazo para que pudiera seguir investigando más allá del 2 de octubre.

Según explicaron a Europa Press fuentes parlamentarias, la desconvocatoria llegó después de que Valido comunicara al PSOE que no iba a apoyar esa prórroga. Su voto en contra, unidos a los del PP y Vox, habría tumbado la solicitud, y finalmente el PSOE optó por formalizar la petición de prórroga para intentar que este órgano pueda continuar investigando, entre otras cosas, los contratos adjudicados por la Xunta de Galicia a Eulen, donde trabaja la hermana del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Este miércoles, Valido ha confirmado que su formación no es partidaria de esa prórroga, pero no por no querer que se investiguen esos contratos gallegos, sino porque su objetivo es centrar todo el tiempo y el esfuerzo en resolver la crisis migratoria que afecta especialmente a Canarias.

TRASPASO DE INMIGRACIÓN A CATALUÑA

"Para eso parece que no ha habido tiempo", se ha lamentado, si bien ha saludado que "por fin parece" que el Gobierno y el PP van a retomar las negociaciones en esta materia.

Valido también se ha referido al avance de las conversaciones entre el Gobierno y Junts para concretar el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña. Desde Junts, han señalado que esa conversaciones van bien y esperan que el acuerdo pueda ver la luz antes de que termine el año.

Preguntada si tiene la sensación de que es Junts quien "manda en el Congreso después de que este martes los de Carles Puigdemont impidieran la toma en consideración de una ley de Sumar para regular alquileres de temporada, Valido ha respondido: "Cuando tú ves que a pesar de lo que pase, están volando continuamente a Bruselas y negociando transferencias de inmigración y otras cuestiones, da la sensación de que sí".