Cataluña alerta de "invasiones competenciales" en los cambios previstos en la ley de dependencia

Señala que la aportación estatal para Cataluña en dependencia "está lejos del 50% prometido"

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El conseller de Derechos Sociales de la Generalitat, Carles Campuzano, ha alertado este lunes de las "posibles invasiones competenciales" derivadas de los cambios previstos en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD) y en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad.

Lo ha dicho en una atención a los medios en Madrid después de participar en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, celebrado en la sede de Imserso, ha informado la Conselleria de Derechos Sociales este lunes en un comunicado.

Campuzano ha vuelto a criticar la infrafinanciación en dependencia insistiendo en que, aunque la aportación estatal para Catalunya este año sea un 13,5% del total y haya aumentado respecto al 2023 (9,7%), "todavía está lejos del 50% prometido por el ministro Bustinduy el febrero pasado".

"La excusa que no hay presupuestos prorrogados no sirve. Si no se abocan recursos adicionales desde el gobierno español nos volveremos a alejar del compromiso del Ministerio de llegar a una financiación de la dependencia a partes iguales", ha añadido Campuzano.

"DISTRIBUCIÓN DESIGUAL DE RECURSOS"

En el encuentro, el Govern ha propuesto modificar los criterios de reparto de los recursos procedente de la asignación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre Sociedades (IS) para "corregir una distribución desigual de recursos que no tiene en cuenta la distancia entre lo que aporta Catalunya y lo que se le devuelve".

Además, Campuzano ha explicado que ha reclamado alargar los plazos para la implementación del programa BÁSICO de garantía alimentaria para asegurar que el modelo responda a las necesidades de la sociedad catalana y también ha lamentado que la aportación global del Estado para este año "se mantenga congelada y no aumenten las cuantías a repartir del nivel mínimo ni acordado".