Cargos del PP coinciden en culpar a Sánchez de no querer renovar el CGPJ con Feijóo: "Está en una huida hacia adelante"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Varios miembros de la dirección nacional del PP han coincidido este miércoles en que es el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el que no quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es más, creen que está en "una huida hacia adelante" como, a su juicio, reflejan sus palabras en la sesión de control culpando a Alberto Núñez Feijóo del "bloqueo" y asegurando que el Gobierno va a "garantizar" que se cumpla la Constitución con o sin el PP.

El presidente del PP se ha mostrado este miércoles dispuesto a renovar el CGPJ, cuyo mandato lleva más de cinco años caducado. "Lo vamos a intentar. Si no quiere romperlo como lo rompió la otra vez, lo vamos a intentar", ha dicho a los periodistas a su llegada al Congreso.

Apenas unos minutos después, en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Cámara Baja, Sánchez ha acusado al PP de "bloquear" la renovación del órgano de gobierno de los jueces pese a los que mandata la Constitución.

Es más, Sánchez ha recalcado que "cada vez que hay una opción" de que puedan "entenderse el Gobierno y el principal partido de la oposición", "aparecen" los "jefes" de Feijóo: "el señor Aznar, el señor Abascal y la señora Ayuso" y dicen que "ni se le ocurra" suscribir ese pacto.

El presidente del PP ha respondido entonces a Sánchez que "su principal problema no es con el CGPJ, su principal problema es con la Justicia", aludiendo así a la investigación judicial a su esposa y a su hermano. Además, ha afirmado que el jefe del Ejecutivo "ya empieza a ser incompatible" con la regeneración democrática.

"SI QUIERES QUE SALGA, TE CALLAS"

Fuentes de la cúpula del PP responsabilizan al jefe del Ejecutivo de la falta de acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces, "presionado" por sus socios para "controlar ya" el CGPJ. "Está en una huida hacia adelante", ha resumido una persona con asiento en el comité de dirección del partido.

En este sentido, las fuentes consultadas han subrayado que el Partido Popular no se ha apeado nunca de la negociación y han recalcado que muestra de ello es que fue el propio Feijóo el que propuso la mediación de la Comisión Europea.

Otras fuentes de la dirección nacional del PP comparten la misma tesis de que "es el Gobierno el que no quiere" el acuerdo y, de hecho, han indicado que si lo quisiera, no se dedicaría a lanzar "ultimátums" o a hacer "filtraciones".

Desde 'Génova' también han recriminado a Sánchez su "chulería" en el Pleno del Congreso, una actitud que, según los 'populares', no refleja que tenga voluntad de pacto. "Si quieres que salga, te callas", ha resumido un dirigente de la cúpula del PP.

"En un proceso de negociación apretarle a otro en público no parece muy razonable", ha agregado otro miembro de la dirección del PP, que opina que Sánchez es el que está "empeñado en que no salga" el acuerdo porque está "pinchando".

Fuentes del PP han señalado que ya han dejado ver que están "dispuestos a renovar" si se avanza en la "despolitización" pero "muchas ganas de ayudar no está mostrando". "El camino es más independencia del Poder Judicial", han sintetizado en la cúpula del PP

AYUSO EXIGE "DESPOLITIZAR"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho hincapié este miércoles en esa "despolitización". Así, ha afirmado que no "despolitizar" el CGPJ "sería la estocada final para la separación de poderes y contra el Poder Judicial" y ha recordado que el líder del PP ya dejó claro que no habría acuerdo con el PSOE si no es en este sentido.

Este lunes, desde Bruselas, Feijóo ya dijo que el PP está a disposición de la Comisión Europea para "proseguir las conversaciones" para renovar el Consejo. "Todo lo que sea avanzar en la independencia judicial el PP lo firmará y todo lo que sea retraer y profundizar en la politización del Poder Judicial, el PP no lo suscribirá", ha declaró.