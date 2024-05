Cantabria también recurrirá la Ley de Amnistía para "defender la igualdad y frenar este abuso"

Buruaga indica que la próxima semana su Consejo de Gobierno encomendará a los servicios jurídicos que inicien los trámites para interponer el recurso

SANTANDER, 30 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Cantabria, la 'popular' María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado que el Gobierno regional recurrirá ante el Tribunal Constitucional la Ley de Amnistía aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados, para "defender la igualdad de los cántabros y frenar este abuso".

Así lo ha avanzado la jefa del Ejecutivo en su cuenta de X, antigua Twitter, una vez ha recibido luz verde la norma. "Hoy gana el independentismo y pierde nuestra democracia: impunidad y privilegios a cambio de poder. No cabe mayor indecencia por el interés de una persona", ha lamentado Buruaga.

La norma ha sido respaldada por el Pleno del Congreso con ajustada mayoría absoluta. Se necesitaban 176 votos y han votado a favor 177 por la ausencia de una diputada de Podemos por motivos personales. La Cámara Baja ha levantado así el veto del Senado y ha dado luz verde definitiva a su aprobación, con lo que la ley se envía al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su aprobación.

Casi todas las comunidades autónomas del PP han reiterado este jueves que presentarán recursos ante el Tribunal Constitucional contra la ley de amnistía, un paso que los gobiernos de Madrid y Andalucía quieren dar de forma inmediata, según han avanzado Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno.

Al margen de los recursos de sus autonomías, el PP nacional que dirige Alberto Núñez Feijóo también presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional, si bien fuentes de su equipo no han precisado cuándo se registrará y si podría hacerse en plena campaña europea.

"Estamos decididos a recurrir la ley aunque la confianza en el TC es nula", han asegurado fuentes del partido. La ley fija un plazo de tres meses para poder impugnar desde su publicación en el BOE, que en principio no se espera hasta la próxima semana.

LA PRÓXIMA SEMANA

En un comunicado, la presidenta cántabra ha indicado que la próxima semana su Consejo de Gobierno encomendará a los servicios jurídicos que inicien los trámites para interponer el recurso de inconstitucionalidad frente a una ley "que supone un inmenso paso atrás a nuestra democracia, un intercambio corrupto de impunidad por poder".

Y lo hará, según ha dicho, porque "Cantabria es el bien que vamos a proteger por encima de cualquier otro. Que lo tenga claro Pedro Sánchez", ha advertido al presidente del Gobierno central y líder del PSOE.

Buruaga ha afirmado que esta comunidad autónoma cuenta con un Ejecutivo "firme que no va a tolerar un trato desigual ni que pisoteen sus derechos, que va a plantar cara a cualquier cesión que suponga menoscabo de los intereses de los cántabros y que va a ejercer de freno a la ruptura, la desigualdad y el radicalismo". Y es a que, a su juicio, "no es posible ser libres si no somos iguales ante la ley, la justicia, los presupuestos y el Gobierno".

"Cantabria y la igualdad de los españoles ante la ley es el bien que vamos a defender en todos los órdenes, hasta las últimas consecuencias y con todos los instrumentos políticos y jurídicos que el Estado de Derecho pone a nuestro alcance, en Cantabria, en España y en Europa. Porque ni España, ni nuestra democracia son negociables y la igualdad de los españoles tampoco", ha remarcado.

Buruaga también ha reivindicado así que el futuro de España lo tienen que decidir "todos los españoles" y ha vuelto a criticar que la gobernabilidad del país esté en manos del independentismo, que representa menos del 6 por ciento de la población española.

UNO DE LOS DÍAS MÁS TRÁGICOS PARA LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA

"Es uno de los días más trágicos para la democracia española, puesto que se aprueba la ley al dictado de quien la infringe, le borra delitos a una serie de políticos a cambio de que Pedro Sánchez estar en el escaño de presidente", ha criticado la presidenta regional y jefa de los 'populares' cántabros.

Y ha insistido en que Cantabria tiene un Gobierno "con convicciones" que va a responder a esta "infamia", que va a decir "basta ya de chantajes y de imposiciones, de cesiones y traiciones", y que va a reivindicar que "los cántabros somos tan ciudadanos de primera como los demás".

"No vamos a permanecer quietos y callados ante lo que supone una traición a la Constitución, el Estado de las Autonomías y también a la autonomía de Cantabria", ha advertido.

A su juicio, nuestras legítimas aspiraciones como región pasan por solucionar "nuestras muchas carencias en materia de infraestructuras, por mantener nuestra posición en el Sistema de Financiación Autonómica y también por combatir las amenazas que recaen sobre nuestras industrias y sectores estratégicos". Y todo ello, a su juicio, "se torna mucho más difícil a partir de esta ley, porque menos España es menos Cantabria".