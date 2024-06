Canarias "no aguanta más" tras recibir 1.800 migrantes en cuatro días y reclama al Estado "todos los recursos"

Cabello afirma que Defensa ha negado el uso de infraestructuras militares como medida excepcional

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 10 (EUROPA PRESS)

El viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha afirmado que el archipiélago "no aguanta más" tras recibir 1.790 migrantes irregulares en cuatro días de junio, de los que 200 son menores de edad, por lo que son ya 5.661 menores no acompañados que tutela la CCAA en solitario, mientras que ha reclamado al Estado que active "todos los recursos" necesarios.

Así lo ha dicho este lunes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde agregó que "Canarias no tiene más capacidad" y que durante el encuentro se ha hablado sobre la posibilidad de aplicar medidas excepcionales para poder atender a estas personas.

"Canarias actúa más allá de sus posibilidades movilizando todos los recursos técnicos y humanos a su disposición para poder dar respuesta a esta situación que estamos viviendo y exigimos lo mismo por parte del Estado", aseguró.

UN RUTA "TOTALMENTE ABIERTA"

Cabello ha hecho especial hincapié en que la ruta del Atlántico, "la ruta que trae a esos migrantes hasta Canarias y considerada la más peligrosa del mundo", está "totalmente abierta".

"Los esfuerzos que se han venido realizando --continuó-- no están sirviendo absolutamente para nada o, por lo menos, no se está notando. Me remito al drama vivido en la Isla del Hierro, donde se perdían 20 vidas en una sola patera este fin de semana".

Para los migrantes adultos, el portavoz ha reclamado al Estado que active "desde ya y de manera inmediata" todos los medios necesarios para dar respuesta a la situación que se ha vivido en este mes de junio.

"Si no queremos volver a vivir la situación del Muelle de la Vergüenza en Arguineguín, hay que movilizar y poner a disposición de todos los integrantes de la cadena de atención a migrantes en Canarias todos los recursos posibles por parte del Estado", reiteró.

CAPACIDAD "TOTALMENTE SUPERADA" CON LOS MENORES

En cuanto a los menores, Cabello señaló que Canarias va a tener que acudir a medidas "totalmente excepcionales" para continuar atendiendo a los menores, ya que la capacidad se ha visto "totalmente superada".

"Ahora mismo se está estudiando y se habló hoy en el Consejo de Gobierno el empezar a usar antiguas infraestructuras educativas, desafectarlas y convertirlas temporalmente en centros donde poder atender a estos menores", incidió.

Además, Canarias ha pedido auxilio al Ministerio de Defensa para que le dejaran infraestructuras militares, "y se ha negado esa posibilidad". "No nos está quedando mucho espacio para poder dar respuesta a esta situación, por lo tanto, ya no nos queda más que exigir una respuesta inmediata, ya que por parte de Canarias en lo que estamos es en poner medidas excepcionales", concluyó.