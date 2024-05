Buxadé, sobre la amnistía: "Su aprobación es evidente pero ojalá hubiese un milagro que salve la dignidad de España"

Pepa Millán asegura que en los comicios hay que elegir entre la "Europa de los valores occidentales o la de los velos y machetes"

VALLADOLID, 29 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista de Vox al Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha reconocido que "parece evidente" la aprobación de la Ley de Amnistía este jueves en el Congreso, en el contexto de la campaña de las elecciones europeas del próximo 9 de junio, si bien ha deseado que "ojalá hubiese un gran milagro que salvase la dignidad de España que ha tirado por los suelos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los comunistas y los separatistas".

"Entre ellos van a aprobar la ley más infame de la historia de nuestra democracia", ha lamentado Buxadé en declaraciones a los medios antes de participar en un acto del partido celebrado en Valladolid y en el que ha estado acompañado por la portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, Pepa Millán; el consejero de Industria de Castilla y León, Mariano Veganzones, y el responsable autonómico de Agricultura, Gerardo Dueñas.

No obstante, pese a la posible aprobación de la amnistía este jueves, Buxadé ha asegurado que Vox "no da por perdida la unidad de España". Durante el acto, el cabeza de lista de Vox al Parlamento Europeo de la formación liderada por Santiago Abascal ha ironizado sobre que ahora se le puede llamar "comegambas" a los sindicatos después de haberse conocido la sentencia que absuelve a Veganzones por acusaciones en una querella presentada por CCOO.

"MENOS EUROPA Y MÁS ÁFRICA"

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, Pepa Millán, por su parte, ha lamentado que la política de PP y PSOE suponga "menos Europa y más África" en nombre de una "falsa solidaridad y caridad con los que vienen a imponerse y no a integrarse".

"Porque a mí, como mujer, y seguramente a muchas, no nos van a convencer de que progreso es importar masiva e ilegalmente a miles de personas que vienen y que piensan que nosotras somos inferiores a los hombres o que nuestra vida no vale nada, que tenemos que ir con velo y que no somos absolutamente nada a su lado, que no tenemos derechos ni nada por elegir", ha advertido Millán.

En los mismos términos, ha remarcado que por esta razón en estas elecciones la ciudadanía está ante una "oportunidad" de elegir entre la "Europa de los valores de Occidente o la anti-Europa que ya se empieza a ver en Francia, Bélgica o Suecia, la Europa de los velos y de los machetes".

Asimismo, la portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso ha asegurado que en la actualidad España es "menos segura" por culpa de "todos estos que han cedido la seguridad y fronteras al arbitrio de unos burócratas que no creen en la Europa de las naciones y que se llenan la boca hablando del sentido de Estado". A este respecto, se ha preguntado "¿qué hay del sentido de la patria?", ya que "nadie habla de eso".

"Nos han cambiado la España de los trabajos de toda la vida por las prácticas eternas, las becas hasta los 30 años, el 'coworking' y el 'coliving' para ocultarnos la precariedad en la que han sumido a los jóvenes de España", ha lamentado Pepa Millán, al tiempo que ha enfatizado en que en Castilla y León esto "se sabe bien porque es la tierra a la que históricamente más se le han negado las oportunidades".