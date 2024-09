Bustinduy dice que el PP quiere "que las mujeres se queden en casa a cuidar de los hijos"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, considera que lo que quiere el Partido Popular con su ley de conciliación, anunciada este lunes, es "que las mujeres se queden en casa a cuidar de los hijos".

"El PP presenta su primera propuesta 'social' de la legislatura: revertir los avances en conciliación. Que las mujeres se queden en casa a cuidar de los hijos. Ese es su modelo de familia. Por suerte, España ya ha cambiado", ha subrayado Bustinduy, este lunes, en un mensaje en la red social X.

Por su parte, la vicesecretaria de Igualdad y Conciliación del Partido Popular, Ana Alós, ha acusado al ministro de Derechos Sociales de difundir "bulos" y ha precisado que con la propuesta del Partido Popular, las seis semanas seguirán siendo obligatorias.

"Ministro, no difunda bulos. Con nuestra propuesta las seis semanas seguirán siendo obligatorias para padres y madres, que además podrán repartir como ellos elijan, no como imponga el Gobierno. No sólo no legislan, sino que hacen oposición a las leyes del PP. Y con mentiras", ha subrayado Ana Alós en un mensaje en la misma red social.

Así se han pronunciado después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya avanzado este lunes que presentará en las próximas semanas a los agentes sociales y económicos una ley de conciliación que el Grupo Popular quiere registrar cuanto antes en el Parlamento.

Además, Feijóo ha pedido "poner alfombra roja" a quien "tenga la valentía" de tener hijos y ha precisado que no se puede permitir que "la conciliación recaiga en las abuelas o los abuelos, que merecen todo el reconocimiento y el cariño".

Feijóo ha indicado que la Ley de Conciliación del PP busca que la educación infantil sea "gratuita en España", con una financiación al 50% del Estado y el otro 50% de las CCAA. También ha dicho que "es necesario avanzar en los permisos de paternidad y de maternidad para hacerlos más amplios y más flexibles". "El PP no va a meter en cómo se reparten los permisos de las madres y de los padres", ha agregado.