Bravo llama a votar al PP para tener más posibilidades de "frenar" a Sánchez desde Europa

Avisa de que Sánchez "va a hacer algo bastante grave" ante la aprobación de la amnistía este jueves

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha llamado este martes a votar al PP en las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 9 de junio para tener más posibilidades de "frenar el Gobierno de Sánchez".

"Parte del control sobre este Gobierno está en Europa, cuanto más fuertes estemos en Europa más posibilidades tenemos de frenar el Gobierno de Sánchez", ha afirmado en declaraciones a Europa Press tras preguntársele sobre si un eventual apoyo europeo a los populares facilitaría la convocatoria de elecciones generales que pide el PP, tras una visita al Barcelona Supercomputing Center, junto a la concejal Ángeles Esteller.

Para ello, ha defendido que hace falta unificar el voto a los populares en el contexto europeo, aunque ha considerado que solamente Sánchez "sabe lo que va hacer" respecto a una posible convocatoria de comicios en España.

AMNISTÍA

En referencia a las declaraciones de este fin de semana del primer secretario del PSC, Salvador Illa, en las que reprochaba que el PP hablaba de amnistía durante la campaña electoral europea y no "cuando tocaba" en la catalana, Bravo ha asegurado que fueron los socialistas los que no trataron la amnistía en el momento de presentarse a las elecciones.

"No solo no hablaron de la amnistía, sino que hablaban de que no se iba a hacer la amnistía", ha añadido, a la vez que ha instado al PSOE a, textualmente, hacer autocrítica.

También ha admitido que desde el PP afrontan "con pena" el Pleno del Congreso de los Diputados del próximo 30 de junio que aprobará la Ley de Amnistía.

"La solución a los problemas de Sánchez se llama amnistía, la solución a los problemas de España no se llama amnistía", ha puntualizado.

Ha avisado de que el jefe del Ejecutivo "va a hacer algo bastante grave", que pasa, según él, por cambiar principios, ética y legalidad por seguir siendo el presidente del Gobierno y no por gobernar España.