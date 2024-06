El Bola elimina el videoclip grabado en la Catedral de Valencia y pide disculpas "si alguien se ha molestado"

El Arzobispado valora la retirada del videoclip musical y acepta las disculpas

El rapero valenciano El Bola ha eliminado el videoclip musical grabado en el interior de la Catedral de València y ha pedido disculpas "si alguien se ha podido molestar u ofender" por el contenido del mismo. "No hago música para molestar a nadie ni que nadie se ofenda por mi música", ha insistido.

De esta forma se ha manifestado El Bola a través de su perfil de Instagram, después de que este jueves el Arzobispado de Valencia negara que autorizara la grabación del videoclip en la seo, pidiera la retirada de la publicación y avanzara que ha iniciado "la valoración de las acciones legales pertinentes" contra los autores de la misma.

En el videoclip, titulado 'No me callo', el cantante, al que se le ve en distintos puntos de una seo sin gente, incluso en el atril o en el altar mayor, señala que la pieza está "grabada en la Catedral de València, mi tierra" y subraya que es "de lo mejor que he creado hasta el día de hoy".

Tras el comunicado del Arzobispado, el rapero ha borrado el vídeo y ha asegurado que se grabó "con toda nuestra buena intención", dentro de la que, a su juicio, es "la mejor iglesia" de su ciudad, València". "En ningún momento el vídeo fue hecho y editado para faltar el respeto a ninguna persona ni a ningún creyente ni mucho menos a ningún devoto, ni para dejar en mal lugar a la Iglesia (todo lo contrario)", ha sostenido.

"Solamente grabamos allí porque para mí es un lugar enigmático de mi ciudad, muy bonito y muy representativo", ha resaltado, al tiempo que ha pedido disculpas "públicamente a cualquier persona que se haya sentido ofendida con el videoclip y con la canción", aunque ha apuntado que el tema "nada tiene que ver con la religión, ya que la temática trata sobre la superación personal y no va dirigido hacia nadie ni hacia ningún organismo".

Por su parte, el Arzobispado y el Cabildo de la Catedral de València han valorado la retirada del videoclip musical y han aceptado las disculpas. Además, según han informado a Europa Press desde el Arzobispado, el Cabildo catedralicio se reunirá en los próximos días para valorar la "nueva situación".