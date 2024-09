El BOE recoge el nombramiento de Diego Rubio como nuevo director de Gabinete de Pedro Sánchez

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado en la mañana de este miércoles el nombramiento de Diego Rubio como director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, en sustitución de Óscar López, que es el nuevo ministro para la Transformación Digital y la Función Pública.

En dos reales decretos, el diario oficial recoge el cese de Rubio como secretario general de Políticas Públicas, Asuntos Europeos y Prospectiva Estratégica de la Presidencia de Gobierno, y su nombramiento como nuevo director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Rubio ocupaba desde 2023 el cargo de secretario general de Políticas Públicas, Asuntos Europeos y Prospectiva Estratégica de la Presidencia de Gobierno y previamente, entre 2020 y 2023, fue director de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País del Gabinete de La Moncloa.

Es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, obtuvo el Premio Nacional de Excelencia Académica del Ministerio de Educación y cuenta con un máster en la École Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines, un año de licenciatura en la Universidad Sorbona-lV de París, una Visiting Fellowship en la Universidad Columbia de Nueva York, y un doctorado por la Universidad de Oxford.

Antes de incorporarse al organigrama de Moncloa fue Stipendiary Lecturer y Junior Research Fellow en la Universidad de Oxford, y profesor de Historia Aplicada y Gobierno en la Facultad de Políticas, Economía y Asuntos Globales de la IE University, donde también fundó y dirigió el Center for the Governance of Change. Además, ha asesorado a numerosas empresas y a organismos internacionales, como las Naciones Unidas, la Comisión Europea, y la Secretaria General Iberoamericana.

Rubio será el tercer jefe de Gabinete de Sánchez desde que llegó a La Moncloa en 2018 y designó a Iván Redondo, que estuvo en el cargo hasta 2021, cuando fue sustituido por Óscar López.