Al banquillo hoy la joven que hirió gravemente a su exnovio tras asestarle una cuchillada en el costado

La acusada, que presenta un trastorno adaptativo mixto y había consumido MDMA, se enfrenta a cuatro años de prisión

VALLADOLID, 12 (EUROPA PRESS)

La Audiencia de Valladolid celebra juicio este miércoles, 12 de junio, contra una joven de 19 años, Elsa C.C, que en marzo de 2023 se presentó en la casa donde se encontraba su exnovio, de 21, y al abrir éste la puerta le asestó una cuchillada en el costado izquierdo que le ocasionó graves lesiones.

Con carácter provisional, el fiscal del caso considera que los hechos son constitutivos de un delito de tentativa de homicidio, en el que concurren una eximente incompleta--su trastorno mental--y una atenuante--ha abonado ya la indemnización--, y solicita una condena de cuatro años de prisión, la prohibición de aproximarse al lesionado a una distancia inferior a 300 metros y a comunicar con él durante cinco años, junto con libertad vigilada, debiendo seguir tratamiento médico externo y control médico periódico durante idéntico periodo.

Al parecer, la imputabilidad de la joven se hallaba parcialmente afectada ya que padece un trastorno adaptativo mixto, un trastorno límite de la personalidad y una inestabilidad en sus relaciones interpersonales, junto con una impulsividad marcada. Además, el día de autos había consumido MDMA y cannabis de manera repetida, según el escrito del fiscal recogido por Europa Press.

En concepto de responsabilidad civil, la acusación pública solicita que la acusada indemnice al lesionado con 13.170 euros por lesiones y secuelas.

La acusada, que ingresó en prisión preventiva al día siguiente de los hechos y estuvo privada de libertad hasta el 10 de mayo del pasado año, depositó ya la totalidad de la citada indemnización en la cuenta judicial, de ahí la atenuante de reparación del daño que se le aplica a mayores de la eximente por su inestabilidad mental.

Los hechos objeto del presente procedimiento se remontan a las 11.00 horas del día 21 de marzo de 2023, en el que la acusada y un amigo de su expareja intercambiaron varios mensajes de whatsapp en los que la primera mostró ya sus deseos de acabar con la vida del que había sido su novio.

"Chiri me está tocando mucho los cojones y como no le baje, voy a ir a su puta casa, voy a llamar y cuando salva le voy a clavar un puto cuchillo. Díselo si quieres, me la suda, a mí no me arruina la vida así. Ahora voy", son algunas de las frases amenazantes intercambiadas entre la acusada y el amigo de su ex que, poco menos de una hora después, trató de ejecutar la joven.

Así, sobre las 12.10 horas, Elsa se hizo en su casa, en la calle Puente Colgante, con un cuchillo de cocina de unos 12,5 centímetros de longitud y se presentó con él en la vivienda sita en la calle Falla donde su objetivo se encontraba con unos amigos.

Al salir la víctima al rellano, la joven le asestó, presuntamente, una cuchillada a la altura del tórax izquierdo, lesión que le afectó a la zona renal, perforó el intestino y causó una peritonitis secundaria. El joven precisó para sanar asistencia durante sesenta días y le han quedado distintas secuelas físicas y estéticas.