Azcón lamenta el "peso esencial" de los separatistas en la toma de decisiones que afectan a Cataluña y España

ZARAGOZA, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón y líder del PP en la comunidad autónoma, Jorge Azcón, ha manifestado que la falta de una fórmula de gobierno en Cataluña, tras las elecciones de este domingo, 12 de mayo, abre un escenario de "inestabilidad" en el que los independentistas mantienen un "peso esencial" en la toma de decisiones que también afectan a España.

Así lo ha manifestado Azcón este lunes, en declaraciones a los medios de comunicación, tras una recepción al Wanapix Sala 10, tras su ascenso a Primera División.

Con respecto al resultado de las elecciones al Parlamento catalán, Jorge Azcón ha celebrado que el independentismo y el separatismo "tengan menos votos y menos escaños". Por otra parte, ha felicitado al candidato del PP, Alejandro Fernández, que ha obtenido un resultado "muy meritorio" --15 escaños-- y ha apuntado que los 'populares' han sido el partido que más ha incrementado su representación.

No obstante, "la pregunta fundamental sigue siendo cómo van a gobernarse los catalanes, porque sigue siendo una incógnita". En este sentido, ha criticado "la incertidumbre e inestabilidad" del Gobierno de España que, previsiblemente, se traslade también al de Cataluña.

Igualmente, Azcón ha lamentado que la gobernabilidad de España y Cataluña siga en manos de los partidos independentistas y separatistas, después de que el propio Ejecutivo autonómico, liderado por Pedro Sánchez, haya pagado "precios políticos que dijo que nunca pagaría". Por lo tanto, se ha preguntado si estas formaciones "realmente han perdido, aunque hayan bajado en el número de escaños".

"Si nos atenemos a posibles coaliciones y acuerdos que puedan alumbrar un gobierno en Cataluña --ha continuado Azcón-- creo que el independentismo y el separatismo seguirán teniendo un peso esencial en la gobernabilidad de la comunidad y de España".

'NO' A ILLA

Acerca del posible apoyo de los 'populares' al candidato del PSOE, Salvador Illa, que ha sido la fuerza más votada, con 42 escaños, Azcón ha aclarado que los votos del Partido Popular "no van a ir a reforzar en ningún caso, ni a apuntalar, al separatismo, porque votar a Illa es hacerlo a quien en La Moncloa sigue apoyándose el independentismo para continuar instalado allí".

"No veo a los votos del Partido Popular, en ninguno de los casos, apoyando al separatismo catalán y, por supuesto, apoyando a Illa", ha recalcado el dirigente aragonés.

Azcón no ha descartado "en absoluto" la repetición electoral, puesto que el escenario de "inestabilidad no es positivo", aunque no sería "lo deseable". En este punto, ha declarado: "Si los partidos políticos, los independentistas, demuestran, como han hecho muchas veces a lo largo de su historia, que piensan más en sus propios intereses que en los de los ciudadanos, la repetición electoral no es, en ninguno de los casos, una opción que haya que desechar".