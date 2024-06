Ayuso reitera que las administraciones no deben "tutelar" sino gobernar "para todos sin politizar la vida diaria"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado este jueves que las administraciones no deben "tutelar" ni "dirigir" sino que tiene que gobernar "para todos, sin politizar la vida diaria de ningún ciudadano, y mucho menos de las empresas".

Así lo ha trasladado durante su participación en la Asamblea General de la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM), que se ha celebrado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y en la que ha sido elegida presidenta Verónica García Castelo, CEO de los hoteles Orfila y Heritage.

"Creo que es mucho lo que las administraciones le debemos a todas las empresas. Nos une un lugar especial, como el de la Comunidad de Madrid, como es este lugar único, esta región abierta a todos, como siempre decimos, donde caben todos", ha subrayado la dirigente regional, quien ha hecho hincapié en que la región "es tan próspera" porque se acude a ella "no a estar de brazos cruzados, sino a tener unos proyectos concretos".

Según ha defendido, la intención del Gobierno regional "es seguir abriendo esta plaza a España y al mundo entero" a pesar de las dificultades que se atraviesan "con marcos normativos, con falta de libertad y muchas veces con señalamiento a la empresa".

"Es mucho lo que se ha conseguido y, por eso, vamos a seguir trabajando juntos desde la Comunidad de Madrid para que nada de esto decaiga... para que emprender, esforzarse, merezca la pena y para que en una economía social de mercado la subvención, las ayudas públicas estén destinadas a quienes se quedan atrás", ha remarcado.

Apuesta por ayudar a quienes necesitan una "segunda oportunidad" y no por impulsar "un sistema que al final lo único que hace es que la Administración lo cubra todo, lo ocupe todo y quite las ganas de emprender y el incentivo", al ser todo "problemas, trabas y una maraña de dificultades".

"Las administraciones no estamos para tutelar ni para dirigir, sino para acompañar a los ciudadanos, a las empresas, a los autónomos y estar precisamente cuando se nos necesite, en esa segunda oportunidad. No para inmiscuirnos en las decisiones empresariales, no para dirigirlas a capricho, no para inventarnos nuevas trabas burocráticas o nuevos impuestos dependiendo de la situación", ha remarcado.

"SOIS VIVERO DE TALENTO", SUBRAYA ALMEIDA

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido y homenajeado a todas las empresas familiares de la ciudad y la región, ya que suponen el 87% de las compañías, "prácticamente el 39% del PIB o el 56% del empleo", y son "parte esencial" del buen momento que vive Madrid.

"Sois el vivero de talento del que nos nutrimos para poder seguir creciendo y porque sin la creación de empleo, de prosperidad y de riqueza sería imposible que pudiéramos ser no solo la primera comunidad autónoma en PIB, sino poder presumir orgullosos de ser la sociedad más libre, más abierta y más próspera que hay en estos momentos en España", ha subrayado.

Además, ha reafirmado el compromiso del Consistorio de seguir impulsando "un marco de estabilidad institucional, de un marco de seguridad jurídica y de un marco de competitividad fiscal". Así, ha sostenido que no quieren "caer en la autocomplacencia ni en la autosatisfacción" sino seguir actualizándose para dar respuesta a un mundo "cada vez más competitivo".