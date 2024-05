Ayuso rechaza el vídeo de Israel pero cree que el Gobierno lanza "ofensas constantes" y llama "al exterminio" del país

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado el vídeo difundido por el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, en la red social X con imágenes de dos bailaores de flamenco intercaladas con ataques de Hamás pero apunta a que el Gobierno les lanza "ofensas constantes" y "están llamando al exterminio" de este país.

En una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, Ayuso ha indicado que, hasta ese mismo momento, no había visto el vídeo sino que había oído hablar de él por la radio. En todo caso, se ha mostrado en contra de "cualquier cosa que pueda estereotipar a España".

"No me apetece ver una cosa así. Me duele en el alma, evidentemente, pero están llamando al exterminio de Israel y están justificando lo que el terrorismo de Hamás pretende con este Estado", ha señalado. Ayuso ha sostenido que "las ofensas continuas contra Israel por parte del Gobierno están siendo constantes".

En este punto, ha sostenido que cuando la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha "llamado al exterminio desde el río hasta el mar, desde el río Jordán hasta el Mediterráneo, de un Estado" no cree que dicho país "responda con flores".

"Esto lo está provocando el Gobierno constantemente porque necesita quedarse con la extrema izquierda de su gobierno, y también hacer política internacional fuera de las fronteras para ganarse fuera el prestigio que no tiene en España", ha remachado.