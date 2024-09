Ayuso critica los "ataques desmedidos" de Vox al PP y les acusa de dar a Sánchez un "balón de oxígeno" en malos momentos

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este viernes que Vox allá donde tiene oportunidad lanza "un ataque desmedido contra el PP" y ha acusado a este partido de dar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un "balón de oxígeno" en los peores momentos.

"Viven de ser el PP, de lo que proponga el PP que funciona, es decir, casi todo lo de la Comunidad de Madrid, yo más. Y mientras tanto, allá donde tienen la oportunidad, da igual el foro, la intervención, el momento, viven de ir contra el Partido Popular", ha manifestado la dirigente madrileña, en respuesta a la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, durante el Debate del Estado de la Región.

Así, le ha instado a que se vean un poco desde fuera y se den cuenta de "lo mucho bien" que le hace "a La Moncloa el estar siempre en esa actitud". "El hecho de estar en este lado del hemiciclo le hace cada vez parecerse más a los señores de la izquierda u ultraizquierda, que hacen una radiografía y un panorama de Madrid digno de una absoluta ceguera", ha espetado a Monasterio, quien se sienta en el mismo lado que PSOE y Más Madrid.

Ayuso ha defendido que siempre han sido "profundamente respetuosos" con Vox y "especialmente con sus votantes", y considera que eso es precisamente lo que a esta formación "más miedo les da".

"Saben que muchísimos de sus votantes perfectamente estarían apoyando todo lo que nosotros estamos haciendo... Y por eso intentan buscar siempre las diferencias. Nosotros no tenemos nada que ver. Siempre, si se fija, lo que más les preocupa es eso, que es vivir para ser como el PP, pero un poco más", ha subrayado.

La jefa del Ejecutivo regional ha incidido en que a veces ven "la vida con matices" y de forma "distinta" pero eso no significa que "no se tengan principios o valores o que no se tengan las ideas claras" sino que las decisiones las toman gobernando "absolutamente" para todos los ciudadanos.