AUC avisa de que las 30 sesiones del sistema de verificación de edad para el porno es "engorroso" y "bastante invasivo"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), Alejandro Perales, ha avisado de que el paquete de 30 credenciales que propone el Ejecutivo con la aplicación móvil de verificación de edad para que los menores no accedan a contenidos para adultos -como la pornografía-, es "engorroso" y bastante invasivo".

"No me acaba de cuadrar esto del paquete de treinta sesiones en treinta días. Es enormemente engorroso y, además, bastante invasivo para las personas que vayan a entrar. Hay que encontrar el punto medio, teniendo en cuenta el interés superior del menor, que está por encima de la equidistancia en la adopción de medidas. Se debe, garantizando este interés superior, garantizar al máximo la protección de los datos", ha avisado Perales en declaraciones a Europa Press para después asegurar que ve "razonable" que sea la Administración quien "custodie los datos".

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, José Luis Escrivá, avanzaba el pasado lunes que prevé que a finales del verano esté lista la primera versión de la aplicación que se tratará de una credencial "totalmente anónima", según señalaba la directora general de Gobernanza Pública, Carmen Cabanillas.

En ese sentido, Perales ha remarcado la importancia de salvaguardar la privacidad de los adultos, así como garantizar que los menores no accedan a estos contenidos -que ha asegurado no se tratan únicamente de pornografía, si no de contenidos de juego, desinformación o comunicaciones comerciales sobre productos "inadecuados"- y ha celebrado que no exista un verificador tercero que guarde los datos.

Además, desde la Asociación han avanzado que están "a favor" de algún tipo de modelo para la protección de los menores, pero exigen una "armonización" a nivel europeo, dada la "complicada" naturaleza de su aplicación.

"Imagino que se está haciendo en consonancia con lo que en otros países se está haciendo. El tema de verificación de edad de adultos lleva muchos años, pero ha tenido siempre muchos problemas. Los sistemas en países como Reino Unido, Francia o incluso Estados Unidos no protegían suficientemente la identidad de los usuarios adultos. La idea de identificar a los adultos, conocer sus hábitos en Internet en el acceso a contenidos pornográficos e incluso la frecuencia con la que acceden a esos contenidos, no es deseable", ha concluido, explicado que no se ha contado AUC para poner en marcha esta iniciativa.