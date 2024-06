Aparecen pintadas tránsfobas en el centro LGTBI+ del colectivo Avante, en Vigo

VIGO, 25 (EUROPA PRESS)

El centro LGTBI+ abierto por el colectivo Avante el pasado 4 de mayo en Vigo ha registrado pintadas tránsfobas, además del bloqueo de la cerradura, según ha confirmado Cristian Estévez, miembro de esta entidad.

"Una pintada en la verja y nos bloquearon la cerradura con pegamento, entendemos que fue en la madrugada del viernes al sábado porque el viernes por la tarde estuvo abierto", ha precisado en declaraciones a Europa Press.

"Nos lo encontramos el sábado, a eso de las dos de la tarde", ha apuntado sobre el momento en que vieron lo que había sucedido y en relación a unos hechos tras los cuales recibieron el "apoyo" de vecinos en el barrio.

"No sentimos que haya hostilidad hacia nosotros", ha apuntado al respecto pese a la que sí perciben en otros lugares y momentos tanto a nivel autonómico como español.

"Fue creciendo en los últimos años, tanto desde organizaciones que se hacen llamar feministas y no lo son y se basan en la transfobia y el odio hacia las personas trans como desde grupos de ultraderecha, ya sean organizaciones políticas o no, que no dejan de lanzar mensajes de odio cara el colectivo", incide a este respecto.

AGRESIONES

En concreto, apunta que "quizás haya menos agresiones pero sí que son más violentas", expone el miembro de este colectivo que sostiene que muchas no se denuncian. "Por mucho que se diga en los medios o desde las instituciones que ya se arregló todo, por mucho que hubo avances, sigue estando ahí es necesario luchar por el progreso y el cambio real", insiste.

Lo hace tras lo sucedido en su centro, inaugurado el pasado 4 de mayo en la avenida de Fragoso. Sobre lo ocurrido, con pintadas como 'aquí misoginia' o 'desviadas', recalca que no les ha amedrentado. "Solo reforzó nuestra convicción de que lo que estamos haciendo es necesario, es lo correcto y si esto pasó es porque estamos funcionando bien".