Andueza (PSE) apuesta por un pacto que permita a Euskadi contar con "un nuevo Estatuto, que no un nuevo estatus"

Advierte que el Concierto económico está "dentro de la Constitución", a diferencia del Concierto político planteado por Pradales

BILBAO, 16 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha apostado por un nuevo pacto en Euskadi que permita contar con "un nuevo Estatuto de autonomía, que no un nuevo estatus", por estar este último "fuera del marco jurídico".

Además, ha advertido que el Concierto económico vasco está "dentro de la Constitución", una circunstancia no se produce en el caso del Concierto político planteado por el lehendakari, Imanol Pradales.

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el líder de los socialistas vascos se ha referido, entre otras cuestiones, al anuncio del presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, de mantener una ronda de encuentros con los partidos políticos vascos para hablar de autogobierno.

Tras reconocer que aún no hay fecha del encuentro entre jeltzales y socialistas, Andueza ha afirmado que su formación no rehuye ningún debate y el objetivo debe ser "tener un nuevo pacto estatutario" que permita contar con "un Estatuto de autonomía, que no un nuevo estatus, como dicen algunos, que blinde todos los derechos que hemos conquistado durante los últimos años", todo ello dentro del marco jurídico actual.

De este modo, ha rechazado la posibilidad de un nuevo estatus por estar "fuera del marco jurídico" y ser "un nuevo régimen en el que la relación entre el Estado y el Gobierno de la Comunidad Autónoma sería a niveles diferentes a los actuales".

"Tenemos que ser muy respetuosos con lo que establece la Constitución y también con lo que establece nuestro Estatuto de Autonomía", ha apostillado, para añadir que él no pretende que Euskadi esté "fuera de España y Europa".

Respecto a la posibilidad de contar con un Concierto político, similar al económico --propuesta defendida por el lehendakari Imanol Pradales--, Andueza ha recordado que este último está dentro de la Carta Magna mientras que "el Concierto político no está dentro de la Constitución".

"Aspirar a eso pone de manifiesto que algunos pueden cometer el error de pensar que las instituciones están al servicio de su ideología. La institución debe estar al servicio del conjunto de la ciudadanía vasca que, por otra parte, no comparte esa visión a tenor de todo lo que dice los estudios sociológicos", ha argumentado.

A su entender, no se puede pretender así tener "unas mayorías para una cosa y unas mayorías para otra". "En estos momentos, en Euskadi hay una mayoría que es la que conformamos los dos partidos que sustentamos al gobierno (PNV y PSE) y que debe estar centrada en mejorar la vida de la ciudadanía vasca y resolver sus problemas", ha añadido.

Ha manifestado también que las recientes afirmaciones del líder del PP vasco, Javier de Andrés, en las que este aseguraba que "más autogobierno no implica necesariamente mayor bienestar", son algo que puede "ser cierto, ya que se debe saber gestionar", pero ha matizado que los socialistas han demostrado "saber hacerlo".

"La mayor defensa que puede haber del autogobierno es gestionar bien y no apelar a tener más competencias. Puedes tener muchas competencias pero si después no sabes gestionarlas es como si no las tuvieras. Desde luego creo que en esa buena gestión está la posibilidad de sacarle el máximo rendimiento a nuestro autogobierno", ha dicho.

Además, ha considerado que en la próxima reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, se avanzará en las competencias pendientes.

A su juicio, el encuentro se ubica dentro de lo que es la "normalidad institucional" y "siempre es bueno que un presidente del gobierno tenga interlocución directa y encuentros con los presidentes de las Comunidades autónomas".

LEGISLATURA EN EL ESTADO

Por otro lado, ha rechazado que la legislatura en el Estado se encuentre en el "alambre" y ha considerado que hay mimbres para poderla agotar. "Creo que no está en riesgo", ha defendido, al tiempo que ha subrayado que ve al PNV como socio fiable.

A su juicio, si los jeltzales decidieran dar un "giro estratégico a sus relaciones con el Gobierno" la decisión no se entendería en el País Vasco.