(AMP) Díaz carga contra la "gran coalición" y el PSOE, que "en España gobierna con Sumar" pero en Europa "con el PP"

Sumar ofrece a los socialistas "un pacto contra la austeridad y los recortes", para que "rompan esa tentación de inclinarse a la derecha"

VIGO, 25 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cargado contra la "gran coalición" que representa tanto PP como PSOE porque, según ha criticado, mientras los socialistas gobiernan con Sumar en España, en Europa lo hacen con los 'populares' para sacar adelante las reglas fiscales o el pacto migratorio.

En un acto celebrado este sábado en el exterior del CEIP Illas Cíes de Vigo con motivo de las elecciones europeas del próximo 9 de junio, en el que también ha participado la cabeza de lista de Sumar para las elecciones europeas, Estrella Galán, y el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, Díaz ha defendido la vocación europeísta de su formación, que reivindica "lo mejor" de una "Europa social, de derechos humanos, que acoge y hace vivir mejor a la gente".

Así, ha hablado de que en los próximos comicios están en juego tres modelos: el de la "internacional del odio" que, ha afirmado, representa la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y también el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el del PSOE, que en España "gobierna con Sumar", pero en Europa "con el PP; o el de su formación, "el modelo de los derechos humanos".

LOS MODELOS DEL PSOE Y DEL PP

Sobre el líder de los populares, Díaz ha asegurado que es "vanguardia" cuando se habla de que "los ricos" no paguen impuestos. "De esto también va esta campaña electoral. Va de quien paga impuestos y desde Sumar somos claras: queremos que se hable de una fiscalidad en Europa".

Además, ha defendido que en estos comicios también están en juego los derechos de las mujeres, poniendo como ejemplo medidas de Meloni, que "está restringiendo el aborto a las mujeres italianas". "Lo que queremos hacer es llevar el derecho al aborto a nuestra Constitución", ha reivindicado.

También ha tenido palabras hacia el socio mayoritario de la coalición, el PSOE, de quien ha dicho que mientras "en España gobierna con Sumar", en Europa lo hace "con el PP", formando una "gran coalición", que permitió un pacto de asilo "que es un retroceso de derechos", porque deja a las personas migrantes "abandonadas", o unas reglas fiscales que son "neoliberales".

"De esto van estas elecciones y ahí el PP y el PSOE están de acuerdo", ha insistido tras recordar que Sumar lleva tiempo pidiendo, entre otras cosas, una reforma fiscal en España o que las grandes corporaciones tributen más.

"Os van a querer hablar de que viene el lobo, y es verdad, pero no llega con derrotar a la extrema derecha, hay que ganar derechos y de esto van estas elecciones", ha aseverado la dirigente de Sumar.

EL MODELO DE SUMAR

A continuación, ha definido el modelo de Sumar como "el modelo de los derechos humanos" y el del "pacto verde europeo", así como el que "va a luchar para que no haya una directiva europea que permita que se trabajen 48 horas a la semana".

En esta línea, ha señalado que Sumar trabaja para reducir la jornada laboral, subir los salarios y "seguir ganando derechos" para lograr "una Europa social".

También ha censurado que "muchas empresas se deslocalizan" y llevan su producción "a Portugal o a Rumanía" con "una única razón, competir entre los trabajadores europeos" para lograr "un modelo europeo basado en la competencia 'low cost'".

"Queremos los mismos derechos para los trabajadores gallegos, españoles, rumanos o italianos. No nos vale el modelo del dumping social que están construyendo en Europa", ha subrayado con el aplauso del centenar de personas, aproximadamente, que ha asistido a este acto este sábado en Vigo.

Por todo ello, ha puesto en valor la importancia de las elecciones del próximo 9 de junio ante una derecha y ultraderecha "muy movilizada". "Estas elecciones son claves para vuestra vida, para tener derechos, para que no vuelvan los recortes. Son las únicas elecciones en las que todos los votos valen lo mismo, por eso, os pido que os movilicéis. Tenemos que decirles a los que quieren volver a los recortes que no van a ganar", ha enfatizado.

URTASUN: "FEIJÓO NO SABE GOBERNAR"

Con anterioridad, y tras tomar la palabra el candidato de Sumar Galicia, Juan D. Villoslada; el miembro de la Permanente de Sumar Galicia, Ramón Sarmiento, y Gloria Alonso, portavoz de Sumar Galicia en Vigo, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha criticado que Feijóo diga que "Meloni no es homologable a la extrema derecha".

"¿Es o no homologable con la extrema derecha impedir que las ONG rescaten personas en el Mediterráneo y criminalizarlas como está haciendo la señora Meloni? ¿Es o no homologable con la extrema derecha impedir que las parejas LGTBI puedan inscribir a sus hijos en el registro como ha hecho la señora Meloni? ¿Es o no homologable? ¿O es o no homologable perseguir la libertad de prensa y tratar de controlar la radiotelevisión pública como ha hecho la señora Meloni?", ha cuestionado.

También ha reprochado al líder popular que su modelo sea "volver a los rescates bancarios" y ha sostenido que Feijóo "lo que no sabe es gobernar y no tiene ninguna idea de cómo funciona Europa".

Asimismo, ha querido trasladar a los socialistas que ha sido "un profundo error votar con la derecha la reforma de las normas fiscales", que, ha asegurado, "va a permitir que vuelva la austeridad a Europa", aunque ha resaltado que Sumar "no lo permitirá".

"Tenemos un gobierno de izquierdas en Europa, pero el PSOE pacta con la derecha las grandes políticas como las normas fiscales y, por lo tanto, de una manera muy clara, hay que decirle al electorado progresista que si queremos el pacto vede europeo, acabar con la austeridad, la izquierda tiene que ser fuerte y que haya gobiernos de izquierdas", ha afirmado antes de señalar que estos comicios son "muy importantes" para llevar "el espíritu de Yolanda Díaz" a Europa.

PACTO DE TODAS LAS FUERZAS PROGRESISTAS

Para concluir el acto ha tomado la palabra la cabeza de lista de Sumar, Estrella Galán, que también ha cuestionado que el PSOE "haya decidido elegir el camino de la derecha" y que "está dispuesto a pactar con la extrema derecha en el Parlamento Europeo".

Por eso, ha ofrecido a los socialistas "un pacto de todas las fuerzas progresistas contra la austeridad y los recortes", para que "rompan esa tentación de inclinarse a la derecha" y por "una transición ecológica justa".

"Necesitamos que Teresa Ribera elija entre el pacto progresista o el pacto con la ultraderecha. Y que nos diga qué prefieren. Díganoslo y dígaselo a los votantes de izquierda, abrace a la coalición progresista porque eso es lo que necesita España", ha manifestado.

Tras enumerar diferentes reivindicaciones que Sumar plantea en esta elecciones, Galán ha apostado por una Europa "para mejorar la vida de las gentes".

"Queremos deciros que vuestro voto, si va a Sumar, va a ser para plantar cara, para marcar el rumbo, para avanzar en justicia social. Vamos a marcar el rumbo feminista y la mayor revolución, que es construir una Europa mejor", ha zanjado.