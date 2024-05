AM.Montserrat afea a Ribera que rompa la unidad europea con Palestina y que PSOE pacte con Puigdemont, vinculado a Putin

Ribera defiende la diplomacia de Sánchez y reprocha al PP que su política internacional es la foto de las Azores

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La candidata del PP en las elecciones europeas, Dolors Montserrat, ha criticado que el Gobierno español haya roto la unidad europea con el reconocimiento del Estado de Palestina, reprochando además que el PSOE entregara la gobernabilidad de España a "un prófugo de la justicia", en referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont, que "tiene vínculos" con Putin, el "mayor enemigo de Europa" y que está siendo investigado por el Parlamento europeo.

Montserrat, que también ha afeado los "bulos" del presidente Pedro Sánchez, cuando negaba la amnistía o sus pactos con independentistas, ha lamentado que el Ejecutivo haya roto los consensos en política internacional en el Parlamento español, a la vez que ha asegurado que el PSOE ha roto la unidad de los 27 con el reconocimiento de Palestina, en contraposición al consenso que hubo en Europa para apoyar a Ucrania frente a la guerra de Rusia.

"Lo han hecho solitos, una iniciativa individual en campaña electoral para tapar la amnistía, que rompe la igualdad de los españoles, y para tapar la corrupción del Gobierno de Sánchez", ha recriminado la candidata 'popular' durante el debate 'cara a cara' que se ha celebrado este miércoles en La Sexta, una declaración que ha sido rebatida por la candidata socialista, quien la ha acusado de activar "la máquina del fango, bulos, mentiras y juego sucio" que ejecutan desde que el PP no consiguió gobernar tras las elecciones del 23J.

En este sentido, Ribera ha contrapuesto la posición de Montserrat al defender el liderazgo de Sánchez para defender "los valores, la libertad y la carta de Naciones Unidas". Así, ha interpelado a la dirigente del PP a que conteste si hay violación de Derechos Humanos en Gaza. "La única aparición internacional de un gobierno del Partido Popular en los últimos años es esa foto de las Azores del señor Aznar", ha indicado, en referencia a la instantánea del expresidente 'popular' junto al exmandatario estadounidense, George Bush y el ex primer ministro de Reino Unido, Tony Blair.

Por otra parte, Ribera ha criticado al PP por decir que el Gobierno español ha sobreactuado con una reacción "electoralista" tras las palabras del presidente argentino, Javier Milei, en el acto de Vox en Madrid, recordando que el PSOE apoyó a Mariano Rajoy en 2016 cuando llamó a consultas al embajador en Caracas tras los insultos de Nicolás Maduro o que Zapatero defendió Aznar ante Hugo Chávez.

"Se les pide que defiendan la legalidad y el honor de las instituciones españolas", ha defendido Ribera algo que, según ha dicho, el PP no "está acostumbrado" porque solo "mezcla, insulta y acusa sin fundamentos".

PACTOS CON LA ULTRADERECHA

Los pactos han sido uno de los puntos que más han encendido el 'cara a cara' siendo de hecho la primera pregunta formulada en el debate a la candidata 'popular', que ha sido preguntada precisamente sobre el aumento que dan las encuestas de un "avance de la ultraderecha" y cuál será la relación con estos partidos en el Parlamento, a lo que Montserrat ha deslizado que el PP es un partido "europeísta, reformista" y que "gobierna desde la centralidad".

Por su parte, Ribera, ante esta respuesta, ha incidido en la cuestión a su rival formulándole si la "derecha va a seguir rindiéndose ante la ultraderecha". Al hilo, ha asegurado que el crecimiento de las derechas en Europa no supondrán un plebiscito para Pedro Sánchez aunque sí sobre Europa.

"¿Queremos más Europa o vamos a mirar para atrás (...)? Hemos roto ese modelo tradicional, ese mantra liberal de que era imposible construir más economía, conseguir más empleos, sobre la base de una agenda social más justa o sobre la base de una agenda verde, así que eso es lo que necesitamos. Más Europa", ha reivindicado.

Posteriormente, la ley de amnistía y los pactos con Junts también se han colado en el debate. Para Montserrat, "lo más radical que hay en Europa" es que Sánchez "haya entregado la gobernabilidad" a un "prófugo de la justicia" que tiene "conexiones con Putin", el "mayor enemigo de Europa". "Eso es la radicalidad", ha insistido, para recordar después que el Parlamento europeo acordó investigar las conexiones del independentismo catalán con el 'Kremlin'.

Ribera también ha expresado la necesidad de no ser "equidistante" con el auge de la extrema derecha ni con los negacionistas del cambio climático o la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. "Hay que defender la democracia. No vale jugar con las palabras, no vale jugar con esos bulos que acaban generando fango alrededor", ha señalado la vicepresidenta, que también ha planteado a Dolors Montserrat una declaración conjunta a nivel europeo para frenar los extremismos y que, según Ribera, el PP no ha respaldado todavía.

Por contra, Montserrat ha insistido en que "lo primero" que hay que hacer en Europa es que "no se normalice que el Gobierno haya entregado la gobernabilidad de España por siete votos a un prófugo de la justicia", en una investidura que se pactó "fuera" de la UE, "entregando" la igualdad de los españoles y "dando privilegios a pocos". Además, ha denunciado la reforma del Código Penal español que "está reduciendo el delito de corrupción" cuando en Europa, a su juicio, se pide "ampliar y aumentar las penas". "Frente a los populistas y populismos, lo que tenemos que hacer es defender los principios firmes y soluciones reales", ha zanjado.