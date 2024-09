Almeida califica a Vox de "coartada del 'sanchismo'": "Cada vez que Vox grita, Pedro Sánchez brinda"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado a Vox de "coartada del 'sanchismo'" porque "cada vez que Vox grita, Pedro Sánchez brinda; cada vez que ustedes ponen al PP en el punto de mira, Pedro le dice a Begoña 'un día más para recolectar fondos, una noche más en el Palacio de la Moncloa'".

El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha preguntado en el Pleno de Cibeles si cree, con la Ley de Capitalidad como telón de fondo, que "Pedro Sánchez y sus socios van a aprobar lo mejor para Madrid, sí o no". "No nos haga la bolita, la bolita y el trilerismo. Es muy sencillo, sí o no", ha preguntado al regidor, lo que ha sido contestado por el 'popular' con un escueta réplica en la que ha aseverado que su "obligación es plantear la mejor ley para Madrid".

"¿Madrid necesita una nueva Ley de Capitalidad? Sí. Nosotros lo hemos defendido, claro que la necesita porque necesitamos una mejor financiación, porque necesitamos mayores competencias, por ejemplo, asumir todas esas competencias llamadas impropias que estamos pagando y que corresponden a la Comunidad de Madrid. ¿La forma en que usted la está tramitando es la correcta? No, porque en ese decreto del 27 de septiembre, al crear la Comisión de Ley de Capitalidad, lo primero que hizo es expulsar a los representantes de los madrileños, a esos 900.000 madrileños que no le han votado a usted", ha argumentado Ortega.

"¿Cree que es el mejor momento de tramitarla? Desde nuestro punto de vista es una grandísima irresponsabilidad porque esa ley va a llegar al Congreso, bien como un proyecto de ley, como ocurrió en el 2006, entre Zapatero y el alcalde Gallardón como proyecto de ley que dependía luego de las fuerzas políticas del Congreso, o bien como una proposición de ley del Partido Popular en el Congreso. Pero todos sabemos que al final una cosa es lo que uno presenta y otra lo que luego sale, porque comienzan las enmiendas de ERC, del PNV, de Junts, del propio PSOE", ha continuado Ortega.

"POR FIN HABLA DE MADRID"

Las primeras palabras de Almeida han sido para felicitar irónicamente a Ortega porque "por fin habla de Madrid en este Pleno" porque "su labor como portavoz se ha visto en Gibraltar lanzando reproches contra Picardo desde un barco, se ha visto en Ceuta criticando al presidente Vivas, se le ha visto haciendo un brindis de los Tercios y, por fin, se daba una vuelta por Madrid en furgoneta", ha enumerado.

Almeida ha tumbado esa "teoría conspiranoica de las que tanto les gustan en Vox" cuando decían que ya tenía pactada la Ley de Capitalidad con el PSOE. En todo caso ha respondido que sí es necesaria una nueva ley, que están reformando en la forma debida, como es un grupo de "de expertos, de catedráticos de derecho administrativo, por expertos tributarios, por abogados del Estado".

"¿Qué es el Parlamento que yo quiero? No. Si ustedes no hubieran hecho lo que hicieron en las elecciones del 23 de julio no tendríamos el gobierno que tenemos ahora porque ustedes (a Vox) son, fueron y seguirán siendo la principal coartada de Pedro Sánchez como presidente del gobierno", ha lanzado.