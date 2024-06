Alegría: "Feijóo no sabe lo que dice o no entiende lo que ha firmado su propio partido sobre el Poder Judicial"

La ministra de Educación, FP y Deportes, Pilar Alegría, ha criticado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no sabe lo que dice o no entiende lo que ha firmado" en el texto del documento sobre la renovación del CGPJ, ya que el líder de la oposición, horas después del acuerdo, acusó a Sánchez de "tics autoritarios" que no permitirían nuevos acuerdos para renovar los órganos del Estado.