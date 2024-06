Albares reivindica "la necesidad" del acuerdo con Gibraltar, "pese al voto en contra del PP"

SAN ROQUE (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha llamado esta martes desde San Roque (Cádiz) a participar en las elecciones europeas porque “lo más importante para nuestras vidas se decide en Europa, las vacunas con la que hicimos frente al Covid, la moneda, la factura de la luz que, gracias a Pedro Sánchez, es casa día más baja... Por todo eso, lo que se decide el domingo es muy importante”.

“Sólo hay que recordar cómo se hizo frente a la anterior crisis económica, y comparar aquello con cómo se ha afrontado con la solidaridad de Pedro Sánchez, con medidas de escudo social y con esos fondos Next Generation, y todo lo que están suponiendo”, ha defendido el ministro asegurando que “ya sabemos que allá donde pueda, el PP se alía y abre la puerta a la extrema europea”.

“Y eso puede suponer que se pongan en peligro valores de la Unión Europea como la tolerancia, el pluralismo, que son los que han permitido el progreso de Europa”, ha advertido recordando los valores que comparte y defiende el Partido Socialista.

Para el titular de Exteriores, “ésta está siendo ya una semana dura y lo advirtieron, con una violencia verbal que precede a la violencia física, ya lo estamos viendo en algunos países”.

En clave local, Albares ha reivindicado que “necesitamos muchos diputados socialistas para conseguir ese acuerdo de prosperidad compartida para el Campo de Gibraltar, que el Reino Unido votará a partir del 5 de julio, cuando tengan su nuevo Gobierno”.

“Aunque el PP ya esté diciendo que votarán en contra, y digan que lo que mueve a los ciudadanos de esta comarca es un plato de lentejas”, ha afeado poniendo además como ejemplo que “hoy mismo hemos visto al PP votando en contra en el Senado de apoyar al Gobierno en el acuerdo sobre Gibraltar”.

No obstante, se ha reafirmado en que “vamos a vencer los vértigos históricos, para que por fin el Campo de Gibraltar tenga el lugar que merece”. A pesar de “los tiempos muy complicados, con guerras además en Ucrania y Gaza” el ministro se ha congratulado de las buenas noticias económicas, “con los mejores datos de empleo de la historia, y subiendo el salario mínimo interprofesional”.

Y al mismo tiempo ha defendido que “la voz de España es actualmente una voz de paz en Europa”. “Es la que está salvando la dignidad de Europa al pedir justicia para el pueblo palestino, con miles de víctimas inocentes cada día, muchos de ellos niños”, ha subrayado para afirmar que “los socialistas queremos una Europa próspera, unida, tolerante y democrática, una Europa que respire paz”.

“Porque Europa se construyó para que no volviera a hacer guerra, por eso es importante frenar a esa ultraderecha que no cree en la paz, ni cree en Europa”, ha concluido.

Por su parte, el secretario general, Juan Carlos Ruiz Boix, se ha solidarizado en su intervención con los vecinos de Tarifa por el incendio intencionado contra el que luchan los miembros del Infoca “con menos personal y recursos” y a los que ha agradecido su labor y profesionalidad. Ruiz Boix ha planteado hacer frente a la diatriba europea ofreciendo a la ciudadanía “argumentos y datos”, sin dedicar una línea a la crispación que pretende el PP desde que Aznar incitase con aquella frase “el que pueda hacer que haga”. “Pues nosotros decimos el que pueda movilizar, el que pueda convencer, el que pueda argumentar con nuestras propuestas que se mueva”, ha pedido el dirigente socialista.

Así, Ruiz Boix ha ido hilando cada una de las medidas de impacto social que han beneficiado a la clase trabajadora que es, “el equipo donde debemos situarnos”. Explicando los pormenores de las subidas del SMI, de las pensiones, en las becas o el alcance en la provincial del IMV. Todo ello, ha argumentado, gracias a una política redistributiva social que lidera la vicepresidenta María Jesús Montero, con impuestos a la banca, a las grandes empresas y a las energéticas.

Asegura el dirigente socialista que en el PP no quieren que se hable economía y por eso se ha detenido “en los datos del desempleo de nuestro país, donde hemos recuperado las cifras de hace más de 16 años”. “Hemos estado combatiendo contra la cifra del desempleo provocadas por la pandemia, y hemos ido tumbando esa cifra, una detrás de otra desde hace seis años que lleva gobernando Pedro Sánchez que hace tres días cumplía seis años en la Moncloa como Presidente del Gobierno”, ha señalado para recalcar que “estamos ya luchando para recuperar los niveles de empleo que teníamos entonces en el 2007, en el 2008 y hoy tenemos los mejores datos de los últimos 16 y 17 años en la provincia de Cádiz”.

“Hoy en día hay más de 28.000 desempleados menos menos de los que existían anteriormente al gobierno de Rajoy en el 2018; la provincia de Cádiz ha vuelto a reducir el desempleo, y lo que es más importante tenemos hoy una cifra récord en la historia de este país, más de 21,3 millones de cotizantes a la Seguridad Social porque hay un gobierno que ha ofrecido oportunidades, que ha pactado y que ha consensuado una reforma laboral con los sindicatos y que ha generado que haya una mejor economía con normas distintas a las de la derecha”, ha destacado.

El secretario general ha pedido el respaldo para la candidatura Más Europa que encabeza Teresa Ribera, “una vicepresidenta que también peleó en el centro de Bruselas en la Unión Europea por la solución ibérica para que a todos nos bajase el recibo de la luz, porque ya no nos acordamos de las facturas de 150 y 140 euros que llegamos a pagar”, recuperando para más de 5.000 millones de euros para nuestras economías familiares. Frente a las encuestas que hablan de empate, pide a la comarca el voto para el PSOE, “necesitamos la mayor fortaleza de la papeleta del PSOE para que Pedro Sánchez siga gobernando tres años más con tranquilidad en Moncloa, para que Teresa ocupe un puesto importante en la Comisión Europea y la provincia de Cádiz siga avazando”.

TRUJILLO: DOS MODELOS PARA SALIR DE LA CRISIS

La candidata al Parlamento europeo, Lucía Trujillo, ha defendido “poder seguir teniendo un gobierno progresista, un gobierno que siga mirando por nuestros derechos, como el que hemos tenido, que nos ha enseñado que hay una manera diferente para salir de la crisis”. Y en esa línea, ha destacado que a diferencia de cuando gobernaba la derecha, el gobierno socialista encabezado por de Pedro Sánchez ha conseguido traer fondos europeos para la recuperación del país “y esto ha sido posible gracias también a un gobierno progresista con liderazgo socialista en Europa”. Y unidos a los Next Generation, ha mencionado algunas de las medidas frente a la crisis como las vacunas, los ERTEs o la solución ibérica.

Ha recordado que “el PP desembarcó en Bruselas precisamente para oponerse a que España recibiera estos fondos que han llegado a todas las CCA, siendo Andalucía la que más recursos ha recibido, 4.200 Millones de euros, pero que, debido a la nefasta gestión del gobierno del PP, del Sr Moreno Bonilla, ha gastado menos del 20 por ciento, afeando el fracaso del bono alquiler joven y los 68 millones transferidos, “guardados en el cajón”.

Por eso, pide hacer frente a ese modelo de gestión de la derecha y a la crispación y la maquinaria del fango que usan para no hablar de lo realmente importante. “No podemos permitir que se unan para dirigir Europa como tienen pensado, no podemos permitir que nos recorten en derechos, no podemos permitir un retroceso, que volvamos a tener una España en blanco y negro”, ha dicho animando a las mujeres al voto, así como a la clase trabajadora que se ha visto beneficiada por medidas como las subidas del SMI.