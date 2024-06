Albares (PSOE) pide "llenar las urnas" con el voto socialista para "frenar la involución en Europa"

Reprocha a Feijóo "ausencia de convicciones democráticas" tras no descartar una moción de censura si se diera el "contexto"

A CORUÑA, 3 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha manifestado que en estas elecciones europeas "solo hay una papeleta que puede frenar la involución en Europa, la del PSOE" y por ello ha pedido "llenar las urnas" con el voto socialista el próximo domingo.

"Los valores europeos no son ideas poéticas, son el auténtico motor de las mayores décadas de tranquilidad y de prosperidad, necesitamos ese modelo", ha asegurado en un mitin en A Coruña, en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Palexco).

"No podemos permitir que aquellos que dicen que el presidente -- Sánchez -- acabará colgado de los pies puedan gobernar Europa", ha señalado sobre la ultraderecha, pero también con reproches a la derecha por sus acuerdos con los primeros.

"En Ucrania están en juego los principios más básicos de la Carta de Naciones Unidas y otro conflicto en Gaza que estamos pidiendo desde el principio parar", ha expuesto, además, contraponiendo la postura socialista a la de Vox "que se une a los líderes más extremistas del mundo entero para atacar a las instituciones españolas" y a la de un PP "que no es capaz de frenarlo".

"Feijóo está muy nervioso, le faltan convicciones democráticas por la paz y la justicia en el mundo", ha indicado. "Lo que le importan no son los votos de Junts, sino un presidente del Gobierno con políticas progresistas y como no encuentra los votantes está dispuesto a lo que haga falta", ha manifestado después de que el dirigente popular no descartase una moción de censura si se diera el "contexto adecuado".

MOVILIZACIÓN DEL ELECTORADO

En la misma línea, tanto el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, como el candidato al Parlamento europeo Nicolás González Casares han incidido en que el PSOE es "la única fuerza" que puede "parar a la derecha y la ultraderecha".

Todo ello con llamamientos por parte de los participantes en el mitin a acudir a votar. Así Albares ha asegurado que esta es "una semana crucial" con un PSOE que va de "remontada". "Y si seguimos así vamos a ganar las elecciones europeas", ha indicado para manifestar que lo contrario implicaría "recortes".

Comprometiendo lograr que el gallego sea lengua oficial en el Parlamento europeo, y con críticas a que el PP liderado por un "gallego" esté "frenando" esa iniciativa, ha asegurado que votar al PSOE en Galicia es "votar la defensa de este idioma".

"DOS MODELOS" DE EUROPA

A su vez, el candidato del PSdeG al Parlamento europeo Nicolás González Casares ha calificado de "cruciales" estas elecciones al "jugarse" Europa "dos modelos". Una, ha dicho, la que defiende la democracia y las políticas sociales y la otra la de "una derecha y una ultraderecha que quieren menos derechos y controlar nuestras vidas".

Por ello, ha instado a acudir a votar para "decir no" a estos últimos y "luchar" por la democracia. Del PSOE, ha asegurado que es "la herramienta que va a parar a la ultraderecha en Bruselas".

Del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha argumentado que no es "un líder europeo" y lo ha contrapuesto al "liderazgo" de Pedro Sánchez. "Saber influir en Europa", ha aseverado manifestando que los socialistas gallegos no solo buscan ser "la voz de Galicia en Europa" sino influir en las decisiones políticas.

CRITICAS DE BESTEIRO A FEIJÓO

Mientras, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reivindicado que el modelo socialista fue "el que le dijo a Europa que había que salir de la crisis de forma diferente, con fondos de recuperación".

"No es solo que vayan contra Pedro Sánchez, van contra ese modelo que quieren eliminar", ha sentenciado sobre la derecha y la ultraderecha, a los que ha reprochado "enfangarse en los insultos". "Por eso este es un momento crucial", ha insistido alertando del "nacionalismo de derechas", pero también "del de izquierdas".

"De esto van estas elecciones", ha recalcado con críticas a Feijóo y al PP por "ir fuera a hablar mal de España". "Hace falta tener poca vergüenza y tener mucho miedo a perder las elecciones del próximo domingo", ha sentenciado sobre las palabras del líder popular respecto a una posible moción de censura.

En el acto, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha instado a votar el domingo y a hacerlo por el PSOE, el partido que "apuesta por las políticas sociales" y que cuenta "con los y las mejores".