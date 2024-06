Albares pide "tranquilidad" porque las negociaciones sobre Gibraltar "no se han parado"

ALGECIRAS (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que a pesar del adelanto electoral en el Reino Unido, se sigue trabajando para buscar un acuerdo sobre Gibraltar y ha mandado un mensaje de "tranquilidad" porque "mientras los británicos eligen un nuevo gobierno, las negociaciones no se han parado", sino que "continúan".

No obstante, tras reunirse con los alcaldes del Campo de Gibraltar y la Junta de Andalucía en Algeciras (Cádiz), ha señalado que las elecciones anticipadas de Reino Unido "evidentemente hace que el gobierno entre en funciones y por lo tanto no sea un gobierno que pueda cerrar ese acuerdo, pero eso no quiere decir que las reuniones a nivel técnico, que son necesarias, no sigan teniendo lugar".

Albares ha señalado que la semana pasada, el 30 de mayo, se reunió en Madrid con el comisario encargado de la negociación, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Maroš Šefcovic, para abordar el momento en el que está la negociación y "seguir avanzando hacia el acuerdo final".

El ministro ha afirmado que ha trasladado a los alcaldes "la complejidad de un acuerdo que toca a varios niveles de administración, europea, nacional, local, autonómica, también a varios ministerios y que negociamos al final el Reino Unido y España, pero también el Reino Unido y la Unión Europea, porque es parte del acuerdo global del Brexit". En este sentido, ha añadido que por supuesto, la posición española en relación a la soberanía quedará completamente salvaguardada".

"Ha habido pasos muy importantes en diversas materias", ha asegurado Albares, que ha recordado que "la idea es eliminar la Verja que separa el Campo de Gibraltar del Peñón". En este sentido, ha añadido que "lo más importante, lógicamente, no es exclusivamente la caída física de la Verja, sino lo que va a suponer de lo que queremos alcanzar, que es una libre circulación de personas y de mercancías y por lo tanto la creación de una zona de prosperidad compartida".

En cuanto al uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar, Albares ha señalado que "queremos que esté también al servicio del Campo de Gibraltar, que contribuya a su desarrollo económico".

Igualmente, ha manifestado sobre la libre circulación de personas para que Gibraltar se integre dentro de ese espacio Schengen y haya una libre circulación de personas, que "supone la aplicación de los controles y de las obligaciones acorde al espacio europeo, exactamente igual que lo aplicable a la libre circulación de mercancías que exige los controles de la unión aduanera y una armonización para evitar un dumping fiscal".

A juicio del ministro, "lo más importante es la protección que queremos dar a los 15.000 andaluces que entran y salen todos los días de Gibraltar para trabajar y a sus familias", porque "ellos son una de las guías fundamentales, la protección de sus derechos y una de las guías más importantes".

En este sentido, ha afirmado que ha ofrecido una reunión bilateral al alcalde de La Línea de la Concepción, "que es muy probablemente el municipio de la Unión Europea que más ha sufrido con el Brexit y el que tiene una vinculación con el Peñón tan grande que más le impactará favorablemente este acuerdo".

Asimismo, también ha ofrecido una reunión bilateral al consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, porque hay competencias que son de la Junta que se han estado debatiendo, con el objetivo de "poder profundizar en ellos e ir acercando posiciones e ir pudiendo responder a las preguntas y al final estableciendo la mejor posición española dentro de ese acuerdo".

Albares ha manifestado que ha pedido a todos "lealtad institucional, altura de miras y unidad". "Tenemos que estar todos unidos, alcaldes, Junta de Andalucía, Gobierno de España, para alcanzar el mejor acuerdo, el mejor acuerdo al final para esos 300.000 andaluces que viven en el Campo de Gibraltar, porque el objetivo en definitiva no es alcanzar cualquier acuerdo, es alcanzar el mejor acuerdo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que también ayude a superar desigualdades que hoy existen en la comarca y que facilite el progreso".

LIBRE CIRCULACIÓN

Albares ha señalado que es uno de los asuntos que se están tratando en las reuniones técnicas es la libre circulación de mercancías y ha explicado que la libre circulación de mercancía supone la unión aduanera y la unión aduanera supone una armonización fiscal en impuestos indirectos. "Hay una directiva europea hacia la que hay que dirigirse no porque sea una imposición o una posición caprichosa de España, sino porque la unión aduanera funciona de una manera determinada y por lo tanto eso es de lo que se va a estar hablando sin duda".

En cuanto a la libre circulación de personas, Alabres ha recordado que "Schengen funciona de una manera y no hay dos formas en las que pueda funcionar". Así, ha indicado que "los puntos que se habiliten para entrar al espacio Schengen, como en cualquier parte de todo el espacio Schengen, es el agente europeo habilitado, y en este caso es la Policía Nacional Española la habilitada para realizar esos controles".

"Hay un acuerdo que es previo a mi llegada, pero que está ampliamente aceptado, que es el famoso acuerdo de Nochevieja y se señala que durante los primeros cuatro años habrá un apoyo de Frontex a la Policía Española", ha concluido.