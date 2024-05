Albares y Borrel coinciden en la necesidad de una reforma de la UE de cara a la ampliación de los 27

Albares carga contra Feijóo por estar en "esa parte del PPE" que pacta con los que "quieren destruir el proyecto europeo"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrel, han coincidido este jueves en la necesidad de una reforma de la "arquitectura institucional" de la Unión de cara a la ampliación de los Estados miembro, uno de los grandes retos de los 27 de cara a los próximos años.

"Hay una tarea pendiente de arquitectura institucional donde los países como España tienen un papel protagonista", ha asegurado Borrel en un acto con motivo del Día de Europa en el Ateneo de Madrid. Una reforma en la que la Bruselas debe comenzar a pensar, según ha explicado, ya que la Guerra de Ucrania ha acelerado el proceso de ampliación del organismo.

De esta forma, el Alto Representante ha recordado que antes de la invasión rusa a Ucrania ya "había una cola" de Estados candidatos a formar parte de la UE y que "la sigue habiendo", en referencia a que éstos países deben tener preferencia frente a los nuevos que se quieran sumar. Sin embargo, ha destacado que la jerarquía y las normas actuales no están preparadas para la acelerada y considerable ampliación que deben afrontar los 27.

Por su parte, el titular de la cartera de Exteriores ha defendido la posición de Borrel asegurando que, "por poner un número", la UE no podría seguir funcionando con la misma dinámica si fueran "más de 30 miembros". Por ello, siendo nueve los países candidatos, ambos representantes ven necesario plantear una reforma institucional posterior a las elecciones europeas del próximo 9 de junio.

Asimismo, Albares ha reconocido que, aunque Ucrania vaya a ser uno de los países que más necesite la ayuda de la UE cuando acabe el conflicto, la ampliación del organismo no puede darse "con descuento", ya que formar parte de la UE "es un tema de méritos". Por ello, ha subrayado el desafío que supone hacer una reflexión en cuanto a temas de financiación y organización institucional.

Del mismo modo, ambos han coincidido en el refuerzo positivo que supondrá la ampliación de Estados miembro en el largo plazo, destacando una posición más fuerte de la OTAN y el crecimiento económico de todos los territorios de la UE, por lo que no hay que dejarse llevar por el discurso de "Gobiernos cortoplacistas".

LA EXTREMA DERECHA AMENAZA A LA DEMOCRACIA

En otro orden de cosas, Albares ha cargado contra las formaciones de extrema derecha que, "claramente", no creen en los valores de la democracia y contra aquellos que se abren a pactar con ella. Así, ha explicado que la sociedad tendrá que elegir este 9 de junio entre una Europa abierta y "aquellos que quieren destruir el proyecto europeo".

"Si queremos que Europa sigan avanzando, lo mejor es no darle la oportunidad al Partido Popular Europeo (PPE) para que pueda pactar con la extrema derecha porque hay una parte del partido, en la que claramente se ha posicionado Feijóo, que si puede sumará con la extrema derecha", ha apostillado el actual ministro de Asuntos Exteriores.

En el mismo sentido, Borrel ha apuntado, sin puntualizar en España, que Europa se enfrenta a un "choque democrático" respecto a las formaciones de extrema derecha y "la desinformación" que ésta ideología genera. Formaciones que representan una "involución" y que tienen "el viento a favor en las encuestas".

Además, ha especificado la preocupación que le genera que la actual presidenta de la Comisión Europea y candidata del PPE a la reeleción, Ursula Von der Leyen, haya abierto la puerta a trazar alianzas con "aquella parte de la extrema derecha que ella considera digerible".

LA UE DEBE EVITAR LA INVASIÓN DE RAFAH

Respecto a la guerra en Gaza, Albares ha defendido la postura del Gobierno español, que reconocerá "muy pronto" a Palestina como Estado, y ha mantenido que la Unión Europea junto con Estados Unidos, deben "evitar a toda costa" que la operación militar de Israel sobre el territorio de Rafah se extienda.

"Todos sabemos lo que tenemos que hacer: dos estados, Israel y Palestina, para que convivan en paz y en estabilidad", ha mantenido el ministro socialista, quien ha defendido el derecho del pueblo palestino a no "estar condenado a ser un pueblo de refugiados".

A renglón seguido, ambos mandatarios socialistas han alentado a los 27 a potenciar su apoyo a Ucrania, cuya capacidad defensiva, en palabras del Alto Representante, "no ha descendido" pero en la que los gobiernos europeos podrían haber ayudado más.

"Hay un alto riesgo de que la presión rusa empuje a Ucrania si no reciben más ayuda y más deprisa, porque los retrasos se miden en vidas", ha aclarado Borrel. Todo ello, antes de cargar contra la política exterior del ex presidente estadounidense Barack Obama ya que "no hizo nada" cuando Rusia cruzó "varias líneas rojas" con sus operaciones en Siria y por lo que Putin se vio con la capacidad de invadir Crimea en 2014.

Al coloquio, en el que se ha debatido sobre otros retos de la UE como la independencia energética y material, también ha asistido el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.