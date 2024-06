Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para hoy

-- 09.30 horas: La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) celebra el ‘Evento Multiplicador INCLUDL Schools’ a modo de cierre y presentación de resultados del proyecto ‘Promoting inclusive schools in Europe through Universal Design for Learning and Service-Learning’ (INCLUDL-Schools). En Fundación ONCE (c/Sebastián Herrera, 15) y online. Madrid.