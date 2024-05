Activistas por el aborto llaman a "plantar cara a gobiernos de ultraderecha" que "tocan los derechos sexuales"

Alertan en València que el Consell de PP y Vox "modificará el programa político y lo volverá contra las mujeres, como ya estamos viendo"

VALENCIA, 11 (EUROPA PRESS)

El movimiento 'Mi voz, mi decisión' ha hecho un llamamiento a "plantar cara a los gobiernos de ultraderecha" que "tocan los derechos sexuales y reproductivos" de las mujeres, y en concreto el derecho al aborto, así como los derechos del colectivo LGTBI. En este sentido, ha reivindicado un "señalamiento" al gobierno valenciano --de PP y Vox-- que, ha alertado, "modificarán el programa político y lo volverá contra los derechos de las mujeres, como ya estamos viendo".

"Cualquier gobierno gobierna con la extrema derecha es extrema derecha, y la extrema derecha de Vox ya ha penetrado en el gobierno de la Comunitat Valenciana", han denunciado las integrantes de la plataforma, Cristina Fallarás, Kika Fumero y Luciana Peker, en declaraciones a Europa Press antes de comenzar el acto de presentación de la iniciativa, bajo el lema 'Contra la extrema derecha: aborto seguro, libre y gratuito', que ha tenido lugar este sábado en Ca Revolta en Valencia.

Fallarás ha instado a "plantar cara a los gobiernos de extrema derecha como el que hay en la Comunitat Valenciana" con "un movimiento feminista organizado internacionalmente". "El movimiento de extrema derecha no es valenciano, no es español, no es europeo, es global, es internacional. Va de Trump a Juberías pasando por Milei, Meloni o Países Bajos", ha censurado.

Y, en el caso concreto de la Comunitat Valenciana, ha alertado de que "la presencia de la extrema derecha" en el Consell supondrá un "problema" con "la educación, con los pines parentales, con la memoria histórica, como ya estamos viendo en otras comunidades autónomas".

Fumero ha detallado que 'Mi voz, mi decisión' es "una iniciativa ciudadana europea, organizada en los 27 países de toda Europa, que, bajo el paraguas de 'My voice, my choice', está intentando blindar en Europa, ante las instituciones europeas, el aborto seguro y gratuito". "Hemos elegido el eje del aborto porque lo primero que tocan son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y también porque es un tema que genera consensos", ha agregado Fallarás.

"Y llevamos muchos años aguantando que los medios de comunicación pongan en el centro temas del feminismo que nos separan. Y, sin embargo, desaparezcan el aborto, que es un tema que nos une", ha apostillado.

A su vez, Fumero ha resaltado que el acto de este sábado en València pretende "apoyar" a "las compañeras feministas y resilientes que lo están pasando mal ahora bajo el paraguas del fascismo y de la derecha, la ultraderecha, al fin y al cabo, que está gobernando aquí", así como a "las compañeras que están resistiendo en la oposición y que tanto trabajo han hecho en la anterior legislatura y están viendo cómo ahora el trabajo se está viniendo abajo".

PANCARTA DE 30M2

En el marco de esta presentación, esta mañana el colectivo Violetas(N) ha colgado un pañuelo verde de 30 metros cuadrados del puente de Monteolivete, en la Ciutat de les Arts i les Ciències. "Justamente el símbolo del pañuelo verde que hoy se ha colgado empieza con las madres y las abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, la lucha por los derechos humanos en la búsqueda de desaparecidos, y que implica un posicionamiento económico de soberanía económica de ir en contra del ajuste o de la austeridad y un posicionamiento político del feminismo en contra de esta reacción conservadora de la extrema derecha que necesita ser atendida mundialmente", ha sostenido Peker.

En esta línea, ha asegurado que "Europa tiene mucho que entender" de América Latina, pues ha señalado que "no podemos estar como pompas de jabón intentando defendernos de cada una, tenemos que generar una unidad contra ese nuevo fascismo". Al respecto, Fallarás ha añadido que desde 'Mi voz, mi decisión' se están organizando "como hicieron las compañeras latinoamericanas con La Marea Verde y como siguen haciendo en Europa, para hacer un eje general contra las derechas extremas globales".

Luciana Peker ha expuesto que América Latina tiene "muchas necesidades frente al avance de los autoritarismos, especialmente de la derecha pero a veces también de la izquierda". "Tiene una gran adversidad, falta de soberanía económica por el FMI, el Club de París, etcétera, pero tiene muchísimas enseñanzas para dar", ha defendido, y, en este sentido, ha puesto en valor "la unidad del feminismo latinoamericano, la construcción transversal, la construcción de las diversidades sexuales y la unidad en los encuentros que ha permitido avances aún en contextos adversos".

En cuanto al derecho al aborto, ha denunciado que en Argentina la legalización del mismo "ha reducido concretamente la muerte por aborto, tanto en abortos provocados como en abortos espontáneos". "Porque, en muchos casos, son las mujeres embarazadas que quieren continuar ese embarazo las que lo pierden y, de todas maneras, no son atendidas y son criminalizadas. Y eso se ha reducido con cifras concretas", ha puntualizado, a la vez que ha lamentado que las medidas del presidente argentino, Javier Milei, "han aumentado la pobreza enormemente".

"EN CONTRA DE LA VIDA DE LAS MUJERES"

Por otra parte, Fumero ha mostrado su apoyo a la profesora Ana López Navajas y ha puesto en valor "el legado que ha dejado en la educación para visibilizar a las mujeres", después de que este viernes se conociera la noticia de que la Conselleria de Educación había notificado la supresión del programa Women's Legacy --proyecto para incorporar referentes femeninas en colegios e institutos, al que pertenece López Navajas-- para la próxima edición.

Respecto al 'I Encuentro en Defensa de la Vida Ciudad de València', organizado el pasado mes de marzo por el consistorio a través de la Concejalía de Sanidad (Vox), Cristina Fallarás se ha dirigido a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá (PP), a quien ha cuestionado "por qué cede un espacio que es de todas y de todos para que un señor de extrema derecha --en referencia al diputado de Vox Carlos Flores Juberías-- dé una charla contra un derecho reconocido en España, y a menores, además". "¿Por qué cede nuestros espacios contra nuestros propios derechos, cuando no es ella la que lo hace, sino que se los cede a la extrema derecha violenta?", le ha reprochado.

"Desde luego, velar por la vida y proteger la vida quiere decir velar por la vida, por la integridad física y psíquica, psicológica, emocional de las personas que estamos en este mundo y que lo habitamos. En este caso, de todas las mujeres. Y la ideología y la cultura de la muerte es exponer nuestros cuerpos a abortos clandestinos que ponen nuestras vidas en jaque y que someten a muchísimas mujeres a la muerte directamente. Eso es la cultura de la muerte realmente", ha criticado, por su parte, Fumero.

Finalmente, Peker ha lamentado que, aquellos que "hablan de la vida cuando son los defensores de la muerte no están a favor de la vida, están en contra de la vida de las mujeres".