Acampada por Palestina de la UV pide un grupo de trabajo para garantizar que las medidas aprobadas "se cumplirán"

VALÈNCIA, 31 (EUROPA PRESS)

La Acampada Palestina Universitat de València (UV) insta a la institución a abrir un grupo de trabajo interno para "hacer un seguimiento" de que las medidas aprobadas en el Consejo de Gobierno del 28 de mayo --que fijan la nueva postura de la universidad sobre a Franja de Gaza-- "se cumplirán".

En dicho grupo de trabajo, "tendrán que participar cuatro miembros elegidos por Rectorado y cuatro por la Acampada, tal y como se ha establecido en la Universitat de Barcelona".

Así lo reclama el colectivo estudiantil en un comunicado en el que se pronuncia sobre el documento al que ha dado luz verde el Consell de Govern de la Universitat en el que, entre otras cuestiones, esta institución --que actualmente no mantiene acuerdos con universidades israelíes, ni instituciones ni centros de investigación de Israel-- se compromete a no firmar ningún acuerdo con estas entidades "hasta que no acaben los crímenes de lesa humanidad y la violación sistemática y masiva de Derechos Humanos a Palestina".

Igualmente, acuerda reclamar en la Unión Europea que no permita el acceso israelí a la financiación de I+D de programas europeos y anuncia que intensificará la cooperación con el sistema científico y de educación superior palestino, lo que se ha materializado con la aprobación de 3 convenios de colaboración con universidades palestinas.

Al respecto, la Acampada señala que se trata de un paso, pero cree que la posición de la UV "se limita a cuestiones simbólicas y a consignas vacías de un presunto apoyo a Palestina". "Hemos visto un primer paso, pero sabemos que tenemos que continuar actuando porque los compromisos de la Universitat de València se cumplan, se amplían y se materializan hasta acabar con toda complicidad con el Estado genocida de Israel", aseveran.

Además, critican "la ambigüedad" de algunos puntos del comunicado --"no se menciona el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel, ni se condena en ningún momento", dicen-- y el momento, al haber esperado a que el Estado español reconozca el Estado palestino "en un contexto electoralista para hacer una pasa adelante eminentemente simbólica".

Ante estas "medidas insuficientes", exigen que "se aprueben la totalidad" de sus demandas, entre ellas "alejar de la equidistancia en la hora de denunciar el genocidio del pueblo palestino y dejar atrás termas como conflicto o conflicto bélico y que se emplean los términos adecuados, como por ejemplo colonialismo y genocidio". También piden el reconocimiento por parte del Rectorado que las medidas aprobadas son fruto del trabajo de la Acampada Palestina UV.