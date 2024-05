Abascal niega que Vox sea "antieuropeísta" y ve al PP "aturdido" por centrar la campaña en Sánchez

ZARAGOZA, 27 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha rechazado este lunes que su formación sea "antieuropeísta" o "eurófoba", ante las críticas del PP, al que ve "aturdido" por hablar de "pinza" entre PSOE y Vox y por centrar la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo en un plebiscito sobre la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo.

Así lo ha hecho Abascal en el acto central de la campaña para el 9J de Vox, celebrado en Zaragoza, donde ha desdeñado las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que durante esta jornada ha cuestionado el antieuropeísmo de Vox y ha aludido a una "pinza" entre su socio en cinco comunidades autónomas y el PSOE.

El líder de Vox ha sostenido que España participa en la Unión Europea (UE) "por derecho propio", pero ha abogado por defender el espíritu del bloque: "naciones soberanas y libres que cooperen libre y voluntariamente", según ha explicado. En esta línea, ha querido recordar a Feijóo el evento Europa Viva 24, que reunió en Madrid a una nutrida representación de aliados europeos de Vox, como Viktor Orban, Marine Le Pen, Giorgia Meloni o André Ventura, entre otros.

"Vox ha hecho la mayor reunión de partidos europeos socios de toda Europa, los socios de Vox van creciendo en todo el continente" ha subrayado Abascal, preguntándose "dónde está la reunión de socios europeos del PP y el PSOE".

EL PP, VEGETANDO

Abascal ha dedicado gran parte de su intervención a cargar contra el PP, del que ha dicho que tras "la romería" del domingo, en alusión a la manifestación convocada contra la amnistía y Sánchez tras "estar vegetando", se han levantado este lunes "aturdidos" y "se han lanzado a hablar de la pinza entre PSOE y Vox".

Por ello, ha recalcado que el PP es "la derechita estafadora" y ha hecho hincapié en una de las líneas maestras de Vox en la campaña para las elecciones del 9J: que los 'populares' y los socialistas son indistinguibles en Bruselas. "Votan lo mismo el 90% de las veces", ha repetido.

Pero también ha puesto el foco en que el PP y el PSOE han alcanzado acuerdos en España, como las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con mediación europea.

En este contexto, ha querido trazar una diferencia entre la campaña de Vox y la del PP, la primera centrada en "los problemas de los españoles" y la segunda en afirmar que "estas elecciones sirven para echar a Sánchez", estando paradógicamente "unidos" a él. "Siguen con su estafa, ¿de verdad se puede mentir así? ¿Alguien cree de si de verdad las pierde (Sánchez) se va a ir al día siguiente? Si es como una garrapata, agarrado al poder", ha dicho.

De Sánchez, ha querido recalcar que "ha mentido sin ningún tipo de límite" desde que ocupa la Moncloa y "que ha pactado con todos los enemigos de España y de las libertades de los españoles". También ha afirmado que es "aplaudido por Hamás y los talibán, por el reconocimiento del Estado palestino, obedece al rey de Marruecos, Mohamed VI y mete a España en un lío diplomático por semana".

Así las cosas, Abascal ha insistido en la importancia de las elecciones del 9J porque en Bruselas se toman las decisiones que verdaderamente afectan a los españoles en su vida cotidiana, según ha sostenido. "El 9 de junio habrá muchas papeletas, pero las opciones son o Vox o todos los demás partidos, que han votado el pacto migratorio, el Pacto Verde europeo y la implantación de la agenda 2030", entre otras, ha enumerado.

Por último, el líder de Vox se ha referido a la derogación de la Ley de Memoria Histórica en Aragón, donde cogobierna con el PP. "Cuando no está Vox no se hacen estas cosas, y aun estando no conseguimos cambiar las cosas como nos gustaría", ha lamentado.

"Nosotros no queremos imponer ningún tipo de memoria sobre nuestro pasado, ni sobre nuestro pasado más lejano, ni sobre una triste guerra civil entre españoles, ni sobre la República, ni sobre el régimen, ni sobre la Transición. Que cada español piense lo que le dé la gana", ha asegurado.

EL EJÉRCITO PARA DEFENDER LAS FRONTERAS

En la misma línea se ha expresado el cabeza de lista de Vox para las elecciones europeas, Jorge Buxadé, que ha afeado que al PP centrar la campaña europea en el planteamiento de que "Bruselas salvará a España de la amnistía". "No nos dejemos engañar", ha pedido.

Entre otros asuntos, ha defendido unas fronteras fuertes para frenar el fenómeno de la inmigración ilegal. Ha pedido que los fondos europeos se destinen a proteger las fronteras, con "más policías, más medios y, si es necesario, el Ejército".

Vox encara la campaña para las elecciones europeas con unas perspectivas favorables, ya que las encuestas pronostican que incrementará su representación en el Parlamento Europeo.

Los de Abascal han previsto una campaña en la que pretenden explotar sus temas icónicos, como el respeto a la soberanía nacional en Bruselas, la oposición al Pacto Verde y la Agenda 2030 o el blindaje de las fronteras para evitar la inmigración ilegal. Además, pretende desenmascarar la "estafa" que, a su juicio, representa el PP y estimular el voto de los abstencionistas.