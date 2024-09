Abascal hace una "enmienda a la totalidad" del sistema autonómico: "Quien actúa desde la deslealtad se lleva premio"

COVADONGA, 22 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que hoy se comprueba que los separatistas catalanes, que son quienes tienen la capacidad de "chantajear" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, son los que se llevan unos beneficios que provocan desigualdad y discriminación para el resto de españoles.

"Nosotros hacemos una enmienda a la totalidad del sistema de las autonomías. Esa es nuestra posición. No ha dejado de serlo nunca, a pesar de que hemos gobernado en las regiones. Pero hoy una vez más se comprueba que quien actúa desde la deslealtad es el que se lleva premios", ha denunciado Abascal este domingo en declaraciones a la prensa en Covadonga al ser preguntado por la ronda de reuniones entre Sánchez y presidentes autonómicos.

"Yo realmente no espero nada de esa reunión. Yo creo que todos unos y otros son culpables de la situación. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en la configuración de un modelo de Estado, del Estado de las autonomías, que solo ha servido para pagar a las regiones gobernadas por los desleales y para castigar a las regiones que no son", ha declarado.

Abascal ha indicado que la autonomía ha representado el fin de la igualdad de los españoles "de una manera trágica", aunque paulatina, y ha considerado que una reforma del modelo va a permitir que los españoles vuelvan a ser iguales ante la ley y tengan "las mismas oportunidades y una financiación parecida".

"QUE EL GOBIERNO PIERDA MÁS VOTACIONES"

Sobre la estabilidad y continuidad del Gobierno, el líder de Vox ha indicado: "Espero que el Gobierno pierda cada vez más votaciones y que Sánchez acorte la agonía y devuelva la palabra a los españoles".

De esta forma, se podría ir a elecciones y presentar los programas políticos, en los que sean "absolutamente francos" sobre cuáles van a ser los pactos y que se cumplan.

"El Gobierno ha engañado a los españoles en dos investiduras consecutivas. La primera con sus pactos y la última con la amnistía. El Gobierno se ha instalado en la mentira, en la traición al electorado, y hoy el Gobierno padece la traición de sus propios socios de investidura, de sus cómplices de investidura", ha señalado Abascal.

INMIGRACIÓN

Y en referencia al encuentro entre el líder del PP, Albero Núñez Feijóo, y la primera ministra de Italia, Georgia Meloni, Abascal ha apuntado que "sacarse una fotografía no sirve para combatir la inmigración ilegal. Lo que sirve es hacer como Meloni, decir que cualquiera que entre de manera ilegal, será expulsado".

Abascal ha criticado que la "única opción" que tanto el PP como el PSOE estén dando sea la de "gestionar" la inmigración ilegal en vez de combatirla: "¿Y cómo la gestionan? Repartiendo la inseguridad y la ruina por nuestras regiones, repartiéndola por nuestros barrios y nuestros pueblos y ofreciendo más medios económicos de los que faltan a los españoles", ha asegurado.