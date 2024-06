Abascal denuncia un pacto PP-PSOE para "repartirse" el CGPJ": "No es que no sean oposición, es que ya son cómplices"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha denunciado un "pacto" entre el Partido Popular y el PSOE para "repartirse" el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y ha cargado contra los de Alberto Núñez Feijóo por no actuar como una verdadera oposición y ser "cómplices" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Feijóo parece decidido a entregar más poder a Sánchez. Como si no le hubiera dado ya suficiente entregando el Tribunal Constitucional", ha reaccionado Abascal en un mensaje en la red social X ante una información que señala contactos entre 'populares' y socialistas para desbloquear el CGPJ y renovar el órgano de gobierno de los jueces tras más de cinco años caducado.

En su mensaje, el líder de Vox ha asegurado que Sánchez está bendecido en Europa y que le tratan "como a unos más" gracias a la líder del PP en la Unión Europea, Ursurla von der Leyen, "como si no estuviera dando un golpe contra la Constitución, contra los jueces, contra la igualdad y contra la libertad de prensa".

Por ese motivo, ha lamentado que este tipo de pactos no solo debilita la labor del PP como oposición, sino que le en "cómplice del Gobierno". "No es que no sean oposición. Es que ya son cómplices", ha sentenciado, rechazando un posible acuerdo entre Feijóo y Sánchez para la renovación del CGPJ.