Abascal acusa a Sánchez de "tiranuelo" y pronostica que acabará "sentado en un banquillo"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha llamado al presidente, Pedro Sánchez, "tiranuelo" y ha augurado que "se sentará en un banquillo" donde se juzgará "a uno de los gobiernos más infames que España ha padecido".

Abascal ha replicado así al presidente, que, sin citarle, ha dicho que "es curioso ver a esos patriotas que van corriendo a hacerse una foto con (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu". "Apelan a la patria y la venden por hacerse una coto con los que amenazan a España, como Netanyahu", ha agregado el jefe del Ejecutivo.

El líder de Vox ha usado la red social X (antes Twitter) para contestarle. En un mensaje, ha afirmado que, "como los tiranuelos", se "está empezando a creer sus propios delirios de grandeza" y ha querido recalcarle que él "no es España".

"Cuando te dicen que tu entorno apesta a corrupción, no están insultado a España, sólo están leyendo la prensa y los autos judiciales. Cuando se te menosprecia en el teatro internacional, no están menospreciando a España, simplemente es el asco que produce ver cómo te aplauden a ti (no a España) los talibán, Hamás y el régimen iraní", ha agregado.

"Y, al fin, cuando te sientes en un banquillo, no estarán juzgando a España, sino a uno de los gobiernos más infames que España ha padecido", ha remachado el líder de Vox.