9J- Sumar destaca su papel para reconocer a Palestina, presionará para romper con Israel y apoya a Díaz tras sus ataques

Estrella Galán desgrana que el empuje de Sumar hizo posible la medida, que Netanyahu no soporta

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Sumar ha reivindicado su papel en el reconocimiento del Estado palestino, ha advertido al PSOE que reclamará continuamente más medidas ante Israel, como la ruptura de relaciones diplomáticas, y ha cerrado filas con su líder, Yolanda Díaz, tras los ataques lanzados por el Gobierno dirigido por Benjamin Netanyahu.

Así lo ha trasladado la cabeza de lista de Sumar a las elecciones europeas, Estrella Galán, junto a los ministros Pablo Bustinduy (Derechos Sociales) y Sira Rego (Juventud e Infancia), en un acto en la localidad madrileña de Rivas junto a Díaz, la alcaldesa del municipio, Aida Castillejo, y la integrante de la lista al 9J Andere Nieva centrado sobre Palestina.

Todo ello después de que esta mañana el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, haya equiparado a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, y con el líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "cómplice" en incitar al asesinato de judíos por no cesarla.

La cabeza de lista de Sumar ha protagonizado las principales menciones al reconocimiento del Gobierno del Estado palestino, dado que Díaz ha optado por no hacer mención a este asunto para dar más foco a su Galán y sus ministros, y ha destacado que España, con esta medida, ha dado una "lección al Mundo y a Europa".

En clara referencia al PSOE, Galán ha reivindicado que fue Sumar el que empujó para incluir este reconocimiento en el acuerdo de coalición, "pese a quien le pese".

"Hoy que nadie se ponga la etiqueta, fue Sumar quien lo propuso (este reconocimiento) y quien lo mantuvo y empujó para ello", ha proclamado para, a continuación, resaltar que una de las razones que le llevaron a aceptar ser candidata a las europeas fue precisamente el poder defender la causa palestina en Europa.

GALAN; "ISRAEL NO ES ESTADO AMIGO, ES UN ESTADO GENOCIDA"

Galán ha remarcado que esta medida es un acto de "reparación histórica" que esperaban los palestinos desde hace décadas y un "paso imprescindible" para lograr la paz y parar la "masacre" en Gaza.

Eso sí, ha precisado que Sumar no se va a limitar a celebrar este reconocimiento ni pensar que con ello "ya ha cumplido", sino que a partir de ahora serán firmes en exigir cada día llamar a consultas a la embajadora de Israel, pues tienen claro que no se pueden mantener las relaciones diplomáticas con alguien, en alusión a Netanyahu, que "está asesinando a niños mujeres y hombres".

Así, ha destacado que es "obligatorio un embargo completo" de compraventa de armas a Israel, lograr que el primer ministro hebreo y su gobierno sean "juzgados por crímenes de guerra" y se compromete, en la próxima legislatura en la Eurocámara, a lograr la suspensión del acuerdo de asociación de la UE con este país hasta que no termine la "barbarie" en Gaza.

Luego, ha coreado la consigna propalestina "desde el río hasta el mar", que empleó Díaz y desató fuertes críticas a Israel, y ha dejado claro que no se puede ser "cómplice" con quien perpetra crímenes de guerra. "No es un Estado amigo, señor Albares, no lo es porque el Estado de Israel es un Estado genocida", ha lanzado al titular de Exteriores.

Así, Galán ha pedido ejercer "toda la presión posible" para que Israel deje de "regodearse" en la "impunidad" sobre los efectos de su "ofensiva" en Gaza y ha acusado a Netanyahu de no soportar que haya "ejemplos de dignidad" como el dado por España.

"Por eso nos amenaza y amenaza a la ministra de Trabajo que valientemente ha dicho 'desde el río hasta el mar', porque sabe que lo bueno se multiplica y los buenos ejemplos se reproducen", ha loado la cabeza de lista de Sumar.

RECONOCER A PALESTINA NO ES UN ACTO SIMBÓLICO, GENERA DERECHOS

Mientras, Bustinduy ha señalado que si la situación en Gaza no fuera "tan atroz", hoy sería "motivo de orgullo" el reconocimiento de Palestina como Estado aunque es "inevitable" sentir que este gesto se queda "corto" en relación con la "barbarie continúa" con el pueblo palestino.

No obstante, el titular de Consumo ha reivindicado que ese reconocimiento no es un "acto simbólico", sino que supone erigir el derecho de un pueblo a la libre autodeterminación que Sumar ha peleado, lo que conlleva a derechos en el plano internacional.

La prioridad, ha manifestado, es adoptar más medidas para poner fin a este "insoportable genocidio", con más presión a Netanyahu, y que sus responsables rindan cuentas ante un tribunal internacional.

Bustinduy ha instado a "atajar" el régimen de "ocupación ilegal y de apartheid" del Gobierno israelí y que por ese fuerte compromiso "atacan" a Díaz, aunque no van a conseguir amedrentarles ni "ceder ni un milímetro

Finalmente, ha recordado que el Ejecutivo israelí le acusó a él de apoyar a Hamás por su requerimiento a empresas españolas en el país para recordarles a tomar medidas ante el genocidio y ha denunciado que la ultraderecha quiere tumbar al Gobierno.

REGO: NI UNA PALABRA PARA LOS QUE "CRIMINALIZAN" EL APOYO A PALESTINA

Rego, de ascendencia palestina, ha manifestado por su parte que "no quiere dedicar ni un minuto ni una palabra a quienes usan la violencia de la propaganda" para "silenciar y criminalizar" a los que defienden el derecho del pueblo palestino a existir. Y frente a ello, ha elogiado las movilizaciones estudiantiles y ciudadanas en apoyo a Gaza.

La ministra de Juventud e Infancia ha parafraseado las palabras del Bobby Sands, que fue miembro del IRA Provisional y diputado electo del parlamento británico: "Nuestra venganza serán las sonrisas de nuestros hijos".

La también dirigente de IU ha insistido en que España debe seguir empujando para "liderar una posición de paz" en la UE y que seguirán promoviendo, desde Sumar, la ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel".