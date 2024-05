9J.Abascal critica a los relatores de la ONU con un lema acuñado en el franquismo: "Si ellos tienen la ONU nosotros dos"

GIJÓN, 24 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha evocado este viernes el lema de una famosa pancarta contra el rechazo de Naciones Unidas a la dictadura franquista para arremeter contra las críticas que el organismo ha hecho a las leyes de concordia impulsadas junto al PP. "Si ellos tienen la ONU, nosotros tenemos dos", ha dicho.

Suena como una mítica pancarta que se exhibió en una manifestación celebrada en la Plaza de Oriente de Madrid en 1946, después de que la ONU excluyera a España como miembro de los organismos internacionales comprendidos en Naciones Unidas o que tuvieran nexos con esta, además de instar a retirar a los embajadores. "Si ellos tienen ONU, nosotros tenemos dos", rezaba la pancarta.

En un mitin en Gijón, se ha vanagloriado de haber "forzado" al PP en las comunidades autónomas en las que cogobiernan a adoptar las llamadas leyes de concordia, que vienen a sustituir a la de Memoria Histórica, al tiempo que ha desdeñado a la ONU por emitir tres relatores un informe que censuraba las normas.

Alegaron que pueden "invisibilizar" las "graves violaciones de los Derechos Humanos" cometidas durante "el régimen dictatorial franquista". Durante su intervención, Abascal ha indicado que "si ellos tienen la ONU, nosotros tenemos dos, y bien puestos".

Cree, además, que los relatores son "unos untados" y "unos ensobrados manejados por el PSOE" que "se han sacado de la manga" el informe en cuestión. Además, ha querido recordar que de la ONU forman parte países como Cuba, "una camarilla de gente que tiene presos políticos", o Irán, "una teocracia islamista que asesina a los homosexuales".

CON LAS FUERZAS ARMADAS

Por otro lado, se ha congratulado de estar en Gijón porque la ciudad asturiana acoge, junto a Oviedo, los actos programados con motivo del Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS 2024). En este contexto, ha querido defender a los hombres y mujeres que componen los Ejércitos españoles y ha denunciado sus condiciones laborales. "Lo entregan todo por un sueldo casi mísero y cuando cumplen 45 años el Estado les dice 'si te he visto no me acuerdo'", ha denunciado.

Durante su intervención, Abascal ha hecho hincapié en las líneas maestras de Vox para la campaña: denunciar que el PP y el PSOE son indistinguibles en Bruselas porque votan igual en el "90%" de las ocasiones y en combatir el abstencionismo.

Vox encara la campaña para las elecciones europeas con unas perspectivas favorables, ya que las encuestas pronostican que incrementará su representación en el Parlamento Europeo. Ha previsto una campaña en la que pretende explotar sus temas icónicos, como el respeto a la soberanía nacional en Bruselas, la oposición al Pacto Verde y la Agenda 2030 o el blindaje de las fronteras para evitar la inmigración ilegal.