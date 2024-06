El 47% de consumidores españoles que cambian de hábitos alimenticios lo hace por preocupación medioambiental, según MSC

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El 47% de consumidores en España que afirma que está cambiando sus dietas, explica que lo hace por motivos medioambientales, además de por la salud y el precio, según una nueva encuesta global encargada por Marine Stewardship Council (MSC) y publicada este viernes 7 de junio.

Para realizar el informe, los investigadores de la consultora global GlobeScan preguntaron a 27 000 personas de 23 países sobre sus dietas y si estas estaban cambiando (en España, la muestra ascendió a 1.000 consumidores de pescado). De esas 27.000, un total de 22.000 dijeron que sí que estaban cambiando sus dietas. De entre ellas, el 43% a nivel global y el 47% en España han señalado que lo están haciendo por motivos medioambientales, además de por la salud y el precio.

El mayor cambio se ha producido en las carnes rojas, como la carne de res y el cordero, ya que el 39% de los compradores encuestados ha confirmado que ha reducido su consumo en los últimos dos años (un 43% en España). Además, el 37% de personas ha afirmado que comía más verduras y el 11% que comía más pescado en comparación a 2022 (mismo porcentaje en España).

A su vez, uno de cada diez encuestados ha señalado que come más pescado pero no obstante, tres de cada diez de estos mismos están reduciendo su ingesta. De cara al futuro, el 27% de los encuestados globales también han dicho que estarían dispuestos a comer más productos del mar si realmente supieran que no estaban causando daños a los océanos (28% de los consumidores españoles).

Asimismo, la encuesta revela que el 51% de los encuestados sitúa al cambio climático como entre sus tres principales preocupaciones medioambientales. En esta misma línea, otros problemas importantes a destacar son la pérdida y destrucción de bosques y zonas arboladas (40%), la contaminación de ríos y arroyos (38%) y la salud de los océanos (35% a nivel global mientras que en España la cifra sube hasta el 47%).

A su vez, el estudio realizado por MSC detalla que la preocupación sobre el estado de los océanos a nivel global también está aumentando, ya que el 91% de los encuestados dice estar preocupado, frente al 89% de hace dos años. Paralelamente, el optimismo sobre la posibilidad de salvar a los océanos de un daño irreversible se ha desplomado. Sólo el 35% de los participantes en la encuesta afirmó que cree que dentro de 20 años habremos salvado los océanos de daños irreparables causados por los humanos, frente al 48% de hace dos años.

A pesar de este panorama, la investigación muestra que el 64% de los entrevistados confirma que siente un mayor deseo de proteger el medio marino. Con respecto a la pesca sostenible, el 55% afirmó que la asociaba con la protección de las especies vulnerables o en peligro de extinción y el 54% reconoció que facilita el mantenimiento próspero y saludable de las poblaciones de peces.

MSC ha publicado esta encuesta en la jornada previa al Día de los Océanos. A su vez, ha abierto al público en el Centro Comercial Príncipe Pío de Madrid una instalación del artista Okuda San Miguel fruto de la colaboración entre la Fundación Coloring The World y MSC. La obra, que se podrá visitar hasta mañana, muestra una red multicolor de peces que representa la supervivencia de los ecosistemas marinos e invita a la ciudadanía a ser consciente de su responsabilidad hacia los océanos y hacia las generaciones futuras, así como a reconocer su interdependencia con la naturaleza.