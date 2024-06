Starlite Occident recibe por primera vez a Sheryl Crow, icono del rock americano

MARBELLA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

Starlite Occident ha celebrado este pasado viernes por la noche una nueva jornada de música y diversión en Marbella (Málaga) con la actuación de la gran icono del rock americano, Sheryl Crow, que por primera vez ha estado en esta cita musical.

Así lo han destacado desde la organización del festival boutique, que señala que la estrella de los años 90 explicó: "La primera vez que vine aquí fue en 1989. Estaba de gira con Michael Jackson. Y todos nosotros, Michael no, hicimos un viaje hasta el Peñón de Gibraltar".

Sheryl Crow es estrella del rock, compositora, actriz y activista. Comenzó muy joven, cantando jingles comerciales, y fue corista en la gira Bad World Tour de Michael Jackson de 1987 a 1989. La joven Crow de entonces no esperaba que su guitarra y su talento la llevaran tan lejos unos años después.

Su impresionante lista de éxitos y su actitud no han pasado desapercibidas por la nueva generación de compositoras, siendo un gran referente para, por ejemplo, Olivia Rodrigo, Lorde, H.E.R o Sasami, quienes han versioneado sus canciones.

"Estoy muy agradecida de poder tocar en un lugar tan especial como este, con la cantera de fondo. Voy a estar girándome todo el concierto para poder apreciarla", declaraba momentos antes del espectáculo en Starlite.

"Cualquier artista querría tocar aquí, en este entorno tan único, y con una cercanía que te permite verle la cara al público. Starlite Occident es alucinante. Es tan hermoso y rodeado de naturaleza... ¡me encanta!", agregó.

El legado social de Sheryl Crow no es lo único que la ha traído hasta donde se encuentra actualmente, sino su espíritu creativo canalizado en canciones que sonaron incesantemente en la última década del siglo XX y que la auparon a los primeros puestos de todas las listas de éxitos.

Su aura del Medio Oeste americano, no solo en su 'look', sino también en sus canciones, arrasó en premios como los Grammy, copados en aquel momento por otro tipo artistas. Ha vendido más de 50 millones de álbumes en todo el mundo, y ha ganado nueve premios Grammy.

Este pasado viernes en Marbella, sus canciones volvieron a hacer sentir al público verdades universales con temas como Real gone, Strong enough, If it makes you happy o Soak up the sun; canciones que son ya himnos generacionales.

Tampoco faltó el ritmo inconfundible de All I wanna do, con la que la cantante levantó al público de Starlite Occident, que coreó la letra de este hit perfecto de la historia del pop. "Cat Stevens tocó aquí el año pasado. Me encanta Cat Stevens. Y por eso, vamos a tocar una canción que grabamos suya llamada The first cut is the deepest, decía con otro de sus temas.