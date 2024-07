Sanz dice al PSOE que el PP no ha dictado ninguna sentencia en los ERE y le pide que "deje de insultar al Supremo"

MÁLAGA, 3 (EUROPA PRESS)

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha dicho este miércoles al PSOE que el PP "no ha dictado ninguna sentencia" sobre el caso de los ERE y ha dicho no saber "si cuando el PSOE habla de cacería se refiere a la sentencia del Supremo o de la Audiencia Provincial de Sevilla, que son los que hacen las sentencias", instando a que los socialistas "dejen de insultar al Supremo".

Así ha respondido Sanz en Málaga cuestionado por las últimas decisiones del Tribunal Constitucional por los recursos de amparo presentados por los condenados en el caso ERE y ha recordado que "quien han dicho que es el mayor caso de corrupción y que ha sido un fraude y un robo de 700 millones de los parados ha sido ni más ni menos que el Supremo".

"Por lo tanto yo le pido al PSOE que deje de insultar al Supremo, que respete a los jueces y que no muestre tanta satisfacción y orgullo con una etapa muy negra de la historia de España, de su democracia y, especialmente, muy negra en Andalucía, que no es para que el PSOE saque pecho ni se muestre orgulloso como lo está haciendo en estas últimas horas por parte de los dirigentes del PSOE", ha manifestado.

Sanz ha indicado que, aunque no va a entrar a valorarlas, "las decisiones que está tomando el Tribunal Constitucional en contra de la decisión del Supremo" suponen "algo inaudito", porque, ha apuntado, "lógicamente el Tribunal Constitucional no es un tribunal de casación que corrija las sentencias del Supremo".

Ha aclarado al PSOE "que el Tribunal Constitucional no absuelve", sino que "lo que está diciendo el Tribunal Constitucional es que devuelve la causa a nuevas sentencias, tanto a la Audiencia Provincial como, en todo caso, al Supremo", apuntando que "los 1.092 folios que conforman la sentencia de los ERE reconocen que fue el mayor caso de corrupción de la democracia, y eso no lo ha cambiado el Tribunal Constitucional".

"Los 1.092 folios que conforman la sentencia que se ha dictado sobre el fraude de los ERE dicen que es el mayor caso de corrupción y confirma que no hay precedentes similares, confirma que todo se hizo al margen del control, que se hizo sin procedimiento, que era un procedimiento ilegal, habla de sustracción del dinero", ha reiterado.

El consejero ha señalado que "la sociedad está perpleja de ver cómo el PSOE se dedica a aplaudir y a mostrar su orgullo por el fraude de los ERE; vemos a un PSOE sacando pecho, algo inaudito".

"Lo que es absolutamente fuera de toda lógica es que el PSOE no sólo no se arrepienta ni pida perdón por el mayor robo de fondos públicos, en concreto del dinero de los parados, cerca de 700 millones de euros, que no es que lo diga el PP, que lo ha dicho la sentencia del Tribunal Supremo, que ha hablado del mayor caso de corrupción de la historia, y lo que haga el PSOE es mostrarse orgulloso", ha asegurado.

Para Sanz, esto "tiene un peligro, y es que si están orgullosos del fraude de los ERE, quiere decir que están dispuestos a volverlo a hacer en Andalucía, lo cual es verdaderamente preocupante y alarmante".

Ha considerado que "por más que el PSOE intente borrar el escándalo de los ERE, no ha acabado", punto en el que ha señalado que "hay 134 causas abiertas todavía, donde queda todavía mucho que abordar de la responsabilidad judicial, de la responsabilidad penal de los responsables políticos de los ERE".

Además, ha dicho que "lo más grave es que puede que se ponga en peligro, con esta decisión del Tribunal Constitucional, la recuperación del dinero y esto ya es otra cosa", apuntando que tenían "un objetivo, y es que el dinero de los parados andaluces lográramos recuperarlo para que volviera a manos de los parados andaluces".

Al respecto, ha incidido en que "una cosa es hablar de las responsabilidades judiciales y otra es de no poder recuperar el dinero". "Y esto es grave, porque si Andalucía no recupera el dinero, se habrá robado y se habrá cometido un fraude sin precedente, y no vamos a poder devolver a los andaluces ese dinero", ha apostillado, por lo que ha insistido en que "las consecuencias son preocupantes".